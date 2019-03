La firma de moda Pineda Covalin se une al GRUPEDSAC para promover la educación

Por segunda ocasión, la firma de moda Pineda Covalin se unió al Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable (GRUPEDSAC) para organizar el desfile de modas y bazar Ayudar se viste de moda.

El evento que se realizó en el Club de Empresarios, tuvo como finalidad recaudar fondos para que la organización continúe desarrollando programas de capacitación para atender necesidades básicas en comunidades de bajos recursos, sobre todo del Estado de México y Oaxaca, lugares donde la organización tiene presencia.

“A mí me encanta poder participar en diferentes causas, me siento muy contento de estar aquí, apoyando esta causa en particular y sobre todo saber que a través de la moda podemos ayudar”, dijo Ricardo Covalin a El Sol de México.

Los modelos que desfilaron la colección de la temporada primavera-verano fueron jóvenes voluntarios que también se unieron a la causa. También se exhibieron marcas de ropa, bolsos y joyería.

Cabe destacar que las acciones que lleva a cabo la agrupación cumplen con 14 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ya que crean programas integrales de capacitación que generan conciencia ambiental, cambios de hábitos, impulsan la autosuficiencia, el autodesarrollo, la productividad y el cuidado de los recursos naturales.