Diseñadores y modelos lloran la muerte de Lagerfeld

El mundo de la moda llora la muerte de Karl Lagerfeld, uno de sus rostros más polémicos y conocidos, del que los diseñadores y modelos dan una visión mucho más cercana que la que ofrecía al público.

Los mensajes de pesar se suceden en las redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter, donde dos hashtag #KarlLagerfeld y #Chanel están entre las diez tendencias del día.

Stella McCartney:

"Este es un día realmente triste. Decir que conocí a este hombre amable que cambió la forma en la que todos miramos el mundo, es un honor. Mi corazón está con sus seres queridos y con todos los que sintieron su delicado y espectacular toque en una industria que está llena de personajes (...) Un verdadero icono que será echado de menos durante muchos, muchos años (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única".

This is a truly sad day. To say I knew this gentle man that changed how we all looked at the world, is an honour. My heart goes out to his loved ones and to all that felt his delicate and spectacular touch on an industry that is so crowded with characters. He held his place high above all and his sharp wit and mind blew us all away. A true icon... One that will be missed for many, many years to come and will always be responsible for so much creative genius. Thank you Karl for all the beauty and for seeing the world through those iconic glasses that were truly rose-tinted with a vision that was like no other. You will be very missed... And always loved x

Valentino:

"Karl, mi amigo ... ¡Siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida! ¡Estoy tan triste y las palabras no pueden expresar mi dolor! Te amo mi amigo ...adiós..".

We would like to express our sincere and heartfelt sadness for the passing of Mr. Karl Lagerfeld. The world of fashion has lost one of its purest and most incredible talents; he will be greatly missed but his legacy will always be there to remind us what creativity means.

Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain, dijo a Efe que Lagerfeld ha sido uno de sus "grandes referentes" junto a Yves Saint Laurent, Christian Lacroix o John Galiano. "Pertenece a una generación de diseñadores que casi ya no existen, multidisciplinares, capaces de hacer de todo, diseño, fotografía, dirección artística... Era un hombre del renacimiento en nuestra época, un ejemplo a seguir para todos los que nos dedicamos a la moda, un caso a estudiar, pertenece a la historia reciente de la moda".

Donatella Versace:

"Karl, tu genio tocó muchas vidas, especialmente la de Gianni y la mía. Nunca olvidaremos tu increíble talento y tu inspiración infinita. Siempre aprenderemos de ti".

Karl your genius touched the lives of so many, especially Gianni and I. We will never forget your incredible talent and endless inspiration. We were always learning from you.

Victoria Beckham:

"Estoy muy triste. Karl era un genio y siempre fue muy amable y generoso conmigo, personal y profesionalmente. Descanse en paz".

La firma Fendi: "Gracias Karl por el viaje más bello. Con todo nuestro amor. Tu familia Fendi".

Linda Evangelista publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram precedido y finalizado con muchos corazones rotos: "Karl...el gran amor de mi vida".

Bella Hadid:

"Nada está bien hoy.. me he quedado sin palabras y con el corazón roto por la pérdida de Karl. Su humor, ingenio, amor y pasión por la moda vivirán para siempre. Gracias por la inspiración que diste a este mundo y por todos los corazones que tocaste en este proceso. Cada vez que te vi, me sentí como la primera vez y echaré mucho de menos tus abrazos".

At a loss for words and so heartbroken by the loss of Karl. His humor, wit , love and passion for fashion will live on forever. Thank you for the inspiration that you gave to this world and for all of the hearts that you touched in the process. Every time I saw you it felt like the first time & I will miss your hugs so much. I feel so lucky to have been in your presence. Sending my love to the Lagerfeld family and to all closest to him. I am so sorry. We all love you so much .💔 Rest In Peace KL❤️

Alexa Chung:

"Recuerdo que estaba aterrada por entrevistarme contigo y tú fuiste increíblemente agudo y generoso. Gracias por invitarme a algunas de las experiencias más glamurosas de mi vida, fue un honor conocerte".

Eva Herzigova:

"Descansa en paz Karl. Te echaré mucho de menos".

Rest in Peace Karl! 💔💔💔💔💔 I will miss you.....

Iman Abdulmajid:

"¡El fin de una era!. Descanse en paz, Karl Lagerfeld.