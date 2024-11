¿Murciélagos y ajolotes? Así es la propuesta de la diseñadora de joyería Sofía Herrera

La preocupación por el cambio climático se hace evidente cada vez más, llegando a diferentes ámbitos de la sociedad incluyendo el del diseño. En este tema, cada vez más, surgen nuevas generaciones de creativos, que, a través de su obra, logran transmitir un importante mensaje sobre el cuidado del medio ambiente y las especies que lo habitan.

Como sabemos, existe una gran diversidad de animales en peligro de extinción, por lo que la diseñadora mexicana Sofía Herrera, se ha dado a la tarea de crear un concepto de joyería con el que cada una de estas piezas se convierte en un recordatorio para protegerlos y darles larga vida.

Los murciélagos son importantes polinizadores / Foto: Cortesía Sofía Herrera

“Mis principales colecciones están inspiradas en la naturaleza y en animales en peligro de extinción o en el efecto positivo que ellos aportan a nuestro planeta. Es el caso de la colección del murciélago, éstos, son polinizadores importantísimos para los agaves, frutas y flores.

“También tengo otra colección del ajolote, que hace referencia a México y a su origen que es el Lago de Xochimilco y éste en particular, me da mucha ternura; me llena de amor trabajar con la imagen de animales, a partir de la joyería”, expresa Sofía.

Recientemente creó una línea especia dedicada al pangolín, o también conocido como oso hormiguero, que desafortunadamente es cazado cada vez más por su carne y escamas, principalmente en Asia y ahora en grandes cantidades en África.

Las técnicas con las que trabaja son variadas, empleando como principal, la escultura en cera y materiales que van desde el oro y piedras preciosas como el zafiro.

Dije de ajolote, especie originaria del Lago de Xochimilco / Foto: Cortesía Sofía Herrera

“Mi proceso consiste en primero dibujar la pieza y después hago la primera escultura en cera por goteo, una técnica que permite ir esculpiendo la estructura del dije para después hacer el vaciado en plata o en oro, para después agregar zafiros multicolores y otro tipo de pedrería.

“Esta es mi forma de crear conciencia sobre que estos animales existen, de la forma en que el humano altera su medio ambiente, logrando que actualmente se encuentren en peligro de extinción como el ajolote; es mi manera de poner un granito de arena, porque si fuera bióloga haría muchas otras cosas a favor de la ecología, pero de mi parte es crear conciencia a partir del diseño”.

Originaria del estado de Durango, Sofía es egresada de la carrera de comunicación, pero su pasión por la moda, la llevó enfocarse en la confección de vestuario en el área de la publicidad.

“Comencé a diseñar vestuario para comerciales y estando ahí, me correspondía hacer los botones en forma de camafeo para algunas prendas. Fue mi primera entrada al taller de joyería, entonces, me sentí fascinada por los procesos por los que pasa una joya, de cómo se funden los metales.

La colección Conejos, es una de las favoritas de la diseñadora / Foto: Cortesía Sofía Herrera

Confiesa que su pieza favorita es el collar de los conejos, “este collar me encanta, al igual que la reacción de las personas cuando lo ven. Pero tengo consentidos de mi joyería por temporadas, de repente son los murciélagos y así van cambiando mis favoritos.

“Ahora traigo puesto un anillo de ajolote y lo siento como un amuleto de la buena suerte, es como si te dieran una especie de protección”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Estos accesorios varían en su forma y tamaño. “Hago desde la más miniatura, de un centímetro, hasta lo más grande de 100 gramos de plata, me gusta mucho jugar con eso, con que pueda hacer algo invisible y sutil y que sea como algo para ti, pero también creo otras piezas con la idea de que sean muy muy notorias, que se sienta el peso de la plata”.

En cuestión de tonalidades, la experta dice que hay baño de oro rosa, baño de oro amarillo y la plata en su aspecto natural. “En muchos collares, la cadena la dejo en plata y el dije colgando con colores, en los anillos también lo hago, y también tengo el oro natural de14 quilates, sólido.

Collar de la colección Conejos / Foto: Cortesía Sofía Herrera

Su tierra, Durango, también la inspira, “tengo una colección norteña que saqué compuesta de escorpiones y gallos en memoria del desaparecido cantante Valentín Elizalde. Estoy pensando en sacar también algún tipo de sombrero medio tejana y estoy haciendo unos caballos para unos premios de equitación”.

Por estos días, la diseñadora abrió su nuevo showroom ubicado en la colonia Juárez de Ciudad de México.