Niña Roja, una pequeña filosofa de la moda

Así como las personas somos únicas deberíamos tener la posibilidad de acceder atuendos únicos, afirma con pasión Frida Leimor Sánchez. La diseñadora de 23 años abandera desde hace cuatro, a Niña Roja su propia marca de ropa.

Frida habla de textiles y se le iluminan los ojos: “prefiero el terciopelo”, dice entre pequeñas sonrisas, “es durable, el color no se deteriora, es muy suave y tupido”. Está de acuerdo que es un material caro y menciona enseguida al algodón, luego vuelve a un tejido no tan asequible, pero bello, dice: “el lino es natural, lindo y además versátil, justo lo que intento que posea cada una de las prendas que hago”

Foto: Cortesía

El centro de la Ciudad de México es el lugar en el que consigue telas nacionales e importadas con las que lleva a la vida sus diseños; ahí también obtiene sus materiales para hacer los accesorios con los que complementa sus propuestas, que generalmente son el de looks completos: “desde los zapatos, el maquillaje, hasta cómo llevas la cabeza”.

Una máquina de coser recta y una overlock son las herramientas con las que la licenciada en Diseño de Moda logra sus piezas únicas y a la medida. Sus clientes hasta el momento han sido las mamás de sus amigas, sus amigas, y las tías de algunos conocidos. Esto va a cambiar pronto, y aunque no tiene fecha precisa, en eso es lo que trabaja: lanzar su propia tienda online.

Foto: Cortesía

Para darse a conocer Niña Roja pretende realizar su primera campaña de difusión, la protagonista será su colección primavera-verano 2018. Tuvo una colección completa antes: “pero no la alcancé a promocionar, me las compraron -las amigas y las mamás de las amigas- antes de que pudiera mostrarlas alguien más.

“Mi mejor consejo para quienes estén preocupadas por su imagen es echar fuera los prejuicios: ´soy alta, chaparra, flaca, gorda´, en cambio conoce tu cuerpo, tu personalidad y luego experimenta, experimenta, experimenta…hasta que poco a poco encuentres tu estilo”

Para la producción de sus colecciones el proceso será el siguiente, cuenta Frida, diseñar cada prenda y coserla en el taller -una habitación de su casa con su recta y su over- después llevar estás piezas a una fábrica pequeña en donde hará reproducir solamente siete piezas.

Foto: Cortesía

“Los precios no serán elevados, pretendo competir en un momento dado con las marcas que hay ahora en el mercado masivo, pero sí serán piezas únicas, nadie más en el mundo tendrá esa ropa, solo siete personas”.

Frida insiste: “si vivimos una sola vez, si somos únicos ¿por qué no vivir al extremo?” “¿por qué no vestirte con algo que te haga sentir feliz en cada ocasión?” “¿por qué no merecemos piezas únicas?”.

Consumir moda con responsabilidad

La conciencia en el consumo: “no a la ropa desechable, de esa que está totalmente en tendencia pero que es de telas como el poliéster o de muy baja calidad”. La joven mexicana se propone confeccionar piezas de telas que den larga vida a sus piezas y que sean de diseños más atemporales. Frida defiende el reciclaje, la ropa heredada, la intervención y rescate de las piezas del guarda ropa familiar.

Foto: Cortesía

“Ropa no que uses no una sola vez, sino que te las puedas poner en muchas ocasiones, es para todos los días. “Piezas que una chica pueda heredar a otra y que ella pueda decir: ´este vestido lo uso mi abuela cuando fue a tal lugar”, enfatiza.

“Mi trabajo es de calidad, mi trabajo tiene mucho amor”, Frida afirma que cuando diseña trata de pensar en materiales durables, en textiles que puedan durar toda una vida y ser heredados y amados por otras generaciones de mujeres.

Foto: Cortesía

Donde la puedes encontrar:

Servicios: Asesoría de Imagen Personal y diseño de moda a la medida.