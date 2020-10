Oscar Madrazo celebra tres décadas de Contempo Models 

La Agencia Contempo Models cumplió tres décadas de llevar a la cima de sus carreras a grandes modelos que ha dejado huella en las pasarelas de la mano de su creador Oscar Madrazo, quien celebró convocando a 30 celebridades para festejar con una sesión de fotos y una pequeña pasarela en el marco del MBFW MX 2020 dentro del Hotel Four Seasons.

El empresario mexicano se mostró contento de este logro que lo ha llevado a la televisión como jurado de programas de Moda como Mexico’s Next Top Models, Fashion Hunter, Fashion Police y No te lo Pongas, entre otros.

Foto: Agencia JDS

"Agradecido por lo que me gusta hacer, mi trabajo ha florecido y me da gusto ver a tantas bellezas que ha logrado hacer carreras maravillosas y con éxito porque ya no hay tantos monopolios”, dijo.

Entre sus invitadas especiales acudieron Geraldine Bazán, Maki Soler, Daniela Magún, Gabriela de la Gaza, Karla Gómez y varias ex modelos que ha sido parte de esta historia, así como sus grandes amigos amantes de la moda.