Cofundador de Guess renuncia tras acusaciones de acoso sexual

Nueva York.- La casa de moda Guess anunció hoy que su cofundador, Paul Marciano, ha renunciado a sus funciones mientras se le investiga por conducta inapropiada, después de que la actriz Kate Upton alegara hace dos semanas que fue acosada sexualmente por él.

"El Consejo de Directores y el señor Marciano han acordado que el señor Marciano abandonará sus responsabilidades diarias en la compañía, sin remuneración, mientras se completa la investigación", manifestó la firma con sede en Los Ángeles en un comunicado.



Upton alegó que Marciano le había "agarrado a la fuerza" los pechos durante una campaña fotográfica de lencería para la firma en 2010, y al darle un empujón le contestó que estaba asegurándose de que eran "reales", entre otras conductas inapropiadas.

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo — Kate Upton (@KateUpton) 31 de enero de 2018

Tras hacer mención al incidente en las redes sociales bajo la etiqueta "Me Too", en referencia al movimiento contra el acoso sexual desatado por el escándalo del productor Harvey Weinstein, Upton desarrolló sus alegatos en la revista Time.



Marciano, que negó las acusaciones de la actriz en Time y aseguró apoyar el movimiento "Me Too", declaró en el comunicado que está "comprometido" a "cooperar por completo" con Guess y que confía en el relevo temporal de sus funciones por parte del CEO, Víctor Herrero.



El Consejo de Directores de la compañía nombró a principios de mes, coincidiendo con las alegaciones de la modelo y actriz, un comité especial compuesto por dos directores independientes para supervisar la investigación a Marciano.



La investigación está siendo conducida por la firma legal O'Melveny & Myers, y el comité especial ha empleado además a Glaser Weil para el cometido en Guess, que afirmó en su comunicado "tomarse muy seriamente cualquier alegato de conducta sexual inapropiada".



Tras conocerse el cese en las funciones del cofundador de la casa de moda, fundada en 1981, sus acciones caían más de un 4% en la Bolsa de Nueva York.

/amg