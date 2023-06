Peludos con mucho estilo, desfilan en pasarela "Pet a Porter"

Desde hace tiempo, la industria de la moda declaró su amor e interés por el mundo canino creando diseños especiales en ropa, accesorios, muebles y otros productos para los “perrhijos”.

Como parte de esta tendencia y con motivo de la inauguración de la boutique de lujo para mascotas Petfluencer, creada por Gerardo Septién, se organizó una pasarela perruna en un parque de Polanco, para presentar la primera colección de moda Pet a Porter, diseñada por Jasive Fernández.

Diseños en tendencia / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Estoy muy contenta con este proyecto, creo que la moda es disruptiva y siempre debemos navegar a las nuevas tendencias. Es cierto que en la actualidad, las mascotas son parte de nuestra familia, de nuestro entorno y tratamos de procurarlas en su máximo nivel”, comentó la diseñadora tapatía a Círculos.

Opinó que nuestro país está un poco atrasado en el tema de artículos de lujo para mascotas y creé que este lanzamiento promoverá ese mensaje entre los amantes de los lomitos.

Paulina Madrazo / Diseños en tendencia / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Otros países y marcas premium de lujo ya tienen una categoría dedicada los perritos, así que cuando me invitaron a este proyecto, no dudé en aceptarlo pues también es un gran reto para mí, pues diseñar en pequeño formato me emociona”, añadió.

La colección incluye también piezas para toda la familia de humanos, una prenda para la mamá o papá, hijos y la mascota. En los diseños destacan los clásicos holanes, moños, perlas y encajes, sello de la diseñadora.

Leonardo García, José Pages y Roberto Vidales / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“En esta colección presenté 20 diseños inspirados en el concepto de la tienda que está dedicado a los piratas, los colores predominantes son el morado y el negro y la idea es que sea un proyecto permanente que me ayude a evolucionar en mi carrera”, dijo Fernández.

La decoración de la tienda estuvo a cargo de Lily Duclaud, desde el mobiliario hasta las elegantes vitrinas donde se exhiben los exclusivos productos. Asimismo, diseñó un enorme barco pirata de madera que funciona como área de juegos de los perritos mientras sus dueños buscan el look ideal para ellos.

Marimar Cosío y su perro Galo / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

En la boutique se podrán encontrar artículos de la firma Moshiqa, misma que fue creada en 2017 por Meryem Birsoz y que es la favorita de las mascotas de Lady Gaga, las Kardashians, Lilly Collins, entre otras.

Desde los elegantes collares y correas hasta los sofisticados transportadores, fina artesanía y otros diseños han sido creados para mejorar la comodidad y el estilo de las mascotas.