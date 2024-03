Pierpaolo Piccioli deja la casa Valentino, directivos reconocen su valiosa aportación

Después de más de una década de colaboración con la casa de alta costura italiana Valentino, la firma anunció la salida de su director creativo Pierpaolo Piccioli, quien ha marcado significativamente la trayectoria de la maison.

"Estoy muy agradecido con Pierpaolo por su papel como director creativo y por su visión, compromiso y creatividad, que han llevado a la Maison Valentino a ser lo que representa hoy", comentó Jacopo Venturini, CEO de Valentino a través de un comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli)

“Con su visión, dedicación y espíritu innovador, influyó en un capítulo fundamental de la historia de la empresa”, agregó.

Por su parte, Rachid Mohamed presidente de Valentino expresó: "Extendemos nuestra más profunda gratitud a Pierpaolo por escribir un capítulo importante en la historia de la Maison Valentino. Su contribución en los últimos 25 años dejará una huella indeleble".

Piccioli asumió el cargo de director en 2016, tras varios años de haber sido el encargado de las colecciones de accesorios de la firma a finales de los años 90 junto con Maria Grazia Chiuri quien le cedió el puesto cuando ella dejó la empresa para ser la cabeza de Dior.

"No todas las historias tienen un principio o un final, algunas viven una especie de eterno presente que brilla tanto que no produce ninguna sombra. Llevo 25 años en esta empresa, y durante 25 años he existido y he vivido con las personas que han tejido las tramas de esta hermosa historia que es mía y nuestra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli)

“Todo existió y existe gracias a las personas que conocí, con las que trabajé, con las que compartí sueños y creé belleza, con las que construí algo que pertenece a todos y que permanece inmutable y tangible.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Esta herencia de amor, sueños, belleza y humanidad, la llevo conmigo, hoy y siempre. Esta es la belleza que hemos creado: vida, esperanza, oportunidades y gratitud, y mi gente, mi corazón, y el amor que os da todas las posibilidades del mundo, especialmente aquellas que no podríais imaginar solos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli)

“Gracias al Sr. Valentino y a Giancarlo Giammetti que me han bendecido con su confianza, gracias a todas y cada una de las personas que han hecho esto posible de una forma u otra, ha sido un privilegio y un honor compartir mi viaje, y mis sueños, con vosotros." Comentó Pierpaolo Piccioli en el comunicado.

¿Quién es Pierpaolo Piccioli?

Pierpaolo nació en Roma, el 29 de agosto de 1967. Su formación se desarrolló en los años 80 en el Instituto Europeo di Design. En ese tiempo la reconocida diseñadora Maria Grazia Chiuri, actualmente al frente de la firma Dior, se convirtió en su mejor aliada en el tema de la confección.

Desde un principio, ambos impusieron un nuevo sello en la casa Valentino teniendo como filosofía principal la creación de prendas atemporales que proyectaran el estilo y legado de la casa que debía ser reconocido al instante, “conviertiéndose en algo eterno”.

En 2018, Piccioli recibió el premio Diseñador del Año en los British Fashion Awards. Además ha demostrado sus habilidades en el ámbito editorial siendo editor en la revista “A Magazine Curated By”.

“Hay que ser consciente de que puedes usar tu voz para algo que no se trata sólo de ropa, sino de los valores que puedes ofrecer a través de ella”, confesó en una entrevista para la revista Vogue, haciendo énfasis en que la moda debe ser inclusiva en vez de exclusiva.