Pitti Uomo, el encuentro sartorial donde la elegancia no tiene género

Pitti Uomo es el principal evento de sastrería del ámbito internacional que tiene como sede una de las capitales más importantes de la moda: Florencia, Italia. Este encuentro de diseño se celebra dos veces al año para presentar las últimas tendencias de la “moda masculina” para la primavera y el invierno.

Aunque la feria es reconocida por atraer a hombres que buscan siempre la elegancia, su concepto va más allá de las etiquetas de género, ya que se exhiben propuestas que inspiran también a mujeres quienes asisten al evento vestidas con trajes perfectamente confeccionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pitti Uomo (@pittiuomo_official)

Lo anterior comprueba una vez más que la tendencia actual genderless (moda sin género) se impone como parte de todo un estilo de vida.

El simple hecho de que una mujer vista de traje, se asocia a un “empoderamiento” dentro de un contexto histórico en el que las estructuras patriarcales y normas sociales han relacionado durante mucho tiempo a este atuendo como un símbolo de masculinidad y poder. Este acto desafía las percepciones arraigadas y cuestiona el dominio tradicionalmente ligado a su uso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pitti Uomo (@pittiuomo_official)

Durante la edición 2023 de Pitti Uomo, se presentaron visiones modernas del ¨Hombre Pitti¨. Las colecciones exhibidas abrazaron también un enfoque ético, sostenible y sobre todo una estética sin género definido.

"Al final, queda claro que las mujeres de Pitti son cualquier cosa menos accesorios. Se presentan con el aire inconfundible de quienes están seguras de sí­ mismas y son conscientes de su influencia en las futuras tendencias de compra", escribió la revista The Rake tras la 95 edición de Pitti Uomo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En la próxima edición 96 de la feria, que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio 2024, se propone un enfoque más diversificado e inclusivo en el diseño. La diseñadora italiana Carolina Castiglioni presentará una colección primavera-verano que borra las fronteras de género. Lo hará a través de modelos con rasgos andróginos, dejando a la vista un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre el clasicismo y la alta tecnología.

En definitiva, el impacto de Pitti Uomo en la moda genderless va más allá de las pasarelas; representa un cambio cultural hacia una moda más inclusiva y liberadora, donde la expresión personal no es restringida por los convencionalismos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pitti Uomo (@pittiuomo_official)

“Como diseñadora, entiendo la importancia de la complexión del cuerpo humano en la construcción de una prenda, pero el hecho de que un hombre use una falda no debería estar ligado al concepto de fluidez, y mucho menos a la feminidad. Del mismo modo, si una mujer viste un traje y pantalón, no deberíamos asociarlo automáticamente con el poder. ¿Por qué categorizamos la ropa por género ahora? Somos nosotros quienes asignamos valor a la ropa, no al revés”, concluye Castiglioni.

El concepto Genderless no sólo desafía las normas de género , sino que tambien promueve la libertad de expresión y la individualidad. Al adoptar prendas que se ajusten a nuestra identidad personal más que a las expectativas de género impuestas por la sociedad, estamos redefiniendo el significado de la moda y abriendo espacio para una mayor diversidad y aceptación en la industria.