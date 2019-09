Prendas inteligentes para ejercitarte en el Women´s Weekend en Valle de Bravo

Valle de Bravo, es el escenario perfecto para practicar deporte, tiene un gran lago rodeado de montañas con paisajes maravilloso que te invitan a sumergirte en la naturaleza y practicar tu deporte favorito.

La marca Salomon organizo el Women´s Weekend junto con algunas de sus embajadoras y un grupo de Instagramers que aman respirar aire puro y hacer deportes outdoors.

En el divertido fin de semana la marca francesa mostró sus nuevos lanzamientos, mientras que las invitadas se ejercitaban practicando diferentes deportes, tales como escalada, bici de montaña, kayak, entre otros.

Las chicas vivieron un Women´s Weekend para comprobar la calidad inmejorable de la marca y nos compartieron un poco acerca de su “life style”

Aquí te las presentamos.

¡Conócelas!





▶Nancy Correa

Instagram @nancorreaa

Mi prenda favorita

Los short por la comodidad para entrenar, son súper ligeros y tomando en cuenta las temperaturas en Monterrey, se volvió mi prenda súper favorita





Tip de entrenamiento

Practicar hiking es mantener un ritmo de respiración y ser constante, no parar, yo aplico mucho la frase de “Un paso más”





Deporte favorito

Lo que más me gusta es escalar, por su exigencia y concentración, además para mi tiene un significado muy importante ya que la montaña me deja conquistarla de una manera diferente





Comida favorita

El sushi





Bebida favorita

El café





Lugares favoritos para entrenar

El cerro de la silla y la huasteca





Snack saludable favorito

La manzana





▶Mariana Paola

Instagram @_marveg

Mi prenda favorita

Los chalecos S LAB por ser ligeros pero a la vez puedes cargar todo lo q necesitas





Tip de entrenamiento

Correr a lado de tus perritos siempre te darán motivación para ponerte los tenis y salir a la montaña





Deporte favorito

Trail running





Comida favorita

Los smoothie bowls





Bebida favorita

Agua de limón con pepino y chia





Lugares favoritos para entrenar

El Ajusco y San Nicolás Totoloapan





Snack saludable favorito

Rodajas de plátano macho o rodajas de manzana con almendras





▶Ana Karen Castellanos

Instagram @ana.cast7

Mi prenda favorita

Las mochilas para trail Skin Pro, en verdad ni se sienten, es como una extensión de tu propio cuerpo en donde puedes llevar todo lo que necesitas para tu entrenamiento o excursión de medio día. Son súper cómodas y prácticas.





Tip de entrenamiento

Levantarse temprano y aprovechar las primeras horas del día, todo es más fresco, y te llenas de energía para todo el día.





Deporte favorito

Senderismo y Escalada en roca





Comida favorita

Pizza





Bebida favorita

Agua de frutas





Lugares favoritos para entrenar

Las montañas, siempre representan un gran reto, cada día hay algún elemento que cambie, al llegar a la cima se siente una gran satisfacción física y emocional porque te das cuenta de todo lo que pusiste para llegar al punto más alto. Además de que las vistas siempre son maravillosas, se disfruta el silencio y la conexión con la naturaleza, tan perfecta e impresionante.





Snack saludable favorito

Cuando voy a la montaña me encanta llevar frutos secos como dátiles o arándanos, además de tener un sabor súper rico son prácticos de llevar y te llenan de energía al instante ya que al ser naturales se procesan más rápido. Son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes.





▶Janeth González

Instagram @janetgzzl

Mi prenda favorita

¡Me encantan los tenis Salomon Speed cross! Fueron los primeros tenis que probé cuando empecé a practicar trail running, les tengo mucho cariño porque son los que he usado en mis mejores experiencias: fast hiking y carreras. Me encantan porque son muy ligeros, se ajustan a mi zancada, quedan perfecto en los terrenos complicados y me permiten avanzar más rápido. En mi experiencia he aprendido que los tenis que uses tienen mucho que ver en como la pases en tu aventura; si llevas los tenis adecuados te va muy bien.





Un tip de entrenamiento:

Corre sin música, escuchaTÉ. Experimenta y fluye.





Deporte favorito:

Trail running





Comida favorita:

Mariscos (pulpo)





Bebida favorita:

Jamaica Fit





Lugar favorito para entrenar:

Parqué Ecológico Chipinque





Tú snack saludable favorito:

Nueces





▶Tania Badillo

Instagram @tanyabadillo

Mi prenda favorita

Amo todas las prendas y accesorios que tengo de Salomón pero las botas Mid GTX ya son parte de mi día a día. Son súper cómodas, ligeras y muy guerreras lo cual hace que las quiera llevar a todos lados.





Tip de entrenamiento

Hacer ejercicios de calentamiento antes de iniciar cualquier actividad de alto impacto y enfriar siempre.





Deporte favorito

Escalada y montañismo





Comida favorita

¡Sushi!





Bebida favorita

Limonada rosa





Lugar favorito para entrenar

Nevado de Toluca





Snack saludable favorito

Almendras saladas