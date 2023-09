Preservan el oficio de la marroquinería con pieles de nopal y de origen vegano

Uno de los gustos personales de María Landa, son los álbumes de fotos forrados de piel, objetos que sin pensarlo, la llevarían a crear una marca dedicada a la conservación del arte de la marroquinería, misma que este 2023 cumple un cuarto de siglo.

Fundada en 1998, Piel Canela ha trabajado con artesanos nacionales para basarse en sus conocimientos y experiencia, para así crear artículos de lujo en piel dedicados al consumidor actual, “aquel que entiende que valores como la tradición, calidad y elegancia se traducen en lujo contemporáneo”.

Procesos artesanales / Foto: Araceli Martínez / El Sol de México

“Todo comenzó cuando quise crear mi propio álbum y entre tanto buscar, me tope con que estaban impartiendo clases marroquinería, en este momento, fue cuando descubrí la maravilla que es esta industria y todo se fue dando; tiempo después un artesano que se dedicaba a este oficio me buscó para venderme su taller, pues ya no tenía clientes y necesitaba otro trabajo, negociamos y yo decidí continuar con esa tradición que a él le heradaron sus abuelos”, explicó María a Círculos.

Desde entonces, el diseño y la mano de obra ha sido la fórmula para crear productos únicos que hoy son el reflejo de la pasión por este milenario oficio. Su primera colección se presentó en el 2000 e incluye productos que pertenencen a la Línea Clásica bajo una paleta de colores neutros como, chocolate, negro y rojo, en la que destacan piezas como portapasaportes, libretas para notas, caja para relojes, cajas para tarjetas de presentación, bolsas, entre otros.

Pieles veganas / Foto: Araceli Martínez / El Sol de México

“La marroquinería es un arte y oficio que existe desde principios de la humanidad, pero como todo ha evolucionando hay que aprender, por eso yo digo que las manos artesanas son las maestras, pues saben cómo trabajar la piel, que es una materia prima muy socorrida desde la edad de piedra, gracias a ella, el hombre pudo sobrevivir a los periodos de clima más extremos. posteriormente, el hombre primitivo aprendió cómo preservarla y esto dio origen a procesos que dieron pie a un sinfín de objetos útiles para trabajar la piel”, puntualizó la empresaria sobre el origen de este oficio.

Como parte de esa evolución tanto de la industria como de su misión como marca, en estos 25 años han explorado nuevas posibilidades al trabajar con pieles y materiales alternativos, como la piel de nopal, para transformarlos en piezas de arte únicas que proyecten la riqueza de la tradición mexicana.

Experiencia sensorial / Foto: Araceli Martínez / El Sol de México

“Diseñar una colección es como un viaje en el tiempo, buscamos enaltecer las artesanías mexicanas redescubriendo nuestros orígenes y reviviendo técnicas y tradiciones ancestrales, para que cada pieza tenga ese valor artesanal del lujo de lo hecho a mano y con diseños funcionales que sabemos permanecerán con quien las recibe por muchos años, generando buenos recuerdos”, mencionó Landa.

Entre las pieles que trabajan, destacan las de res, mantarraya, cocodrilo, piel con pelo, y veganas como nopal, entre otras, “sabemos que existe una controversia por el tema de las pieles, y muchas personas son sensibles a esto, por eso nos hemos preparado para esta evolución generacional que está preocupada por el medio ambiente y por evitar la crueldad animal, en la marca trabajamos con pieles recuperadas, es decir que provienen de los desechos alimenticios, así hacemos una cadena de reciclaje y biodegradable, además con el proceso que trabajamos las teñimos de diferentes colores”, explicó.

Las pieles son obtenidas del desperdicio alimenticio / Foto: Araceli Martínez / El Sol de México

Como parte de la celebración se organizó un brunch con invitados especiales y aliados de la marca que la han apoyado desde sus inicios, evento que María aprovechó para agradecer a su equipo por el amor y pasión que le ponen a cada pieza, además se exhibieron icónicas piezas, y se vivió una experiencia sensorial en la que los invitados se vendaron los ojos y con el sentido del tacto descubrieron las diferentes textutas de la piel.

Asimismo, se presentó la colección Infinito ”que está Inspirada en cinco personalidades, “cada pieza cuenta una historia única, con la cuál puedes decirle a alguien: “Me importas tú, y tú, y solamente tú”, dijo.

También están introduciendo creaciones de indumentaria, con diseños de cuellos de piel, abrigos y puños, que son la propuesta que tiene la marca para la próxima temporada otoño-iniverno.

Diseños inspirados en México / Foto: Araceli Martínez / El Sol de México

“Nuestra misión es cada que porten una pieza de Piel canela, se sientan orgullosos de portar algo hecho en México, de llevar nuestra cultura y tradición a todas partes”, mencionó en referencia de que cada diseño tienen elementos inspirados en nuestra cultura, como su colección Soy Mexicano, mi piel es canela”, que retoma elementos nacionales como calaveras, la talavera, el agave, los bordados, entre otros y que se ven reflejados en piezas que van desde accesorios como fundas de libretas, carteras, identificador de maleta, porta pasaportes, sobres, cajas de souvenirs y juegos.

“La propuesta de valor de la marca es con este saber hacer, crear piezas a la medida de las necesidades de cada cliente. Día a día en nuestros talleres se crean productos únicos que son altamente valorados”, finalizó.