¿Qué es el lujo silencioso? La tendencia favorita de las celebridades

Las redes sociales se han encargado, en los últimos años, de convertirse en una poderosa fuente de información, donde diferentes temas o acontecimientos se ponen en debate. Asimismo, aportan información de conceptos o términos, como el más reciente que se ha vuelto viral, el “lujo silencioso”.

Esta palabra surgió en TikTok, donde varios expertos en moda, comenzaron a analizar los looks de celebridades que a simple vista parecían muy “sencillos y básicos”, pero en realidad no lo eran, pues esas prendas eran firmadas por marcas de lujo.

De acuerdo a la especialista en moda, Ana Gómez, quien es creadora de contenido y apasionada del diseño mexicano, explicó que el “lujo silencioso” son todas las prendas de calidad de marcas de lujo pero que no tienen logo o detalle que te haga saber que es algo costoso de cierta marca.

“Son casas de moda que crean estilos más simples y se enfocan en la calidad de los materiales haciendo prendas atemporales que te van a durar toda la vida”, refirió.

Las personas que consumen moda más discreta, saben cuál es el verdadero valor de la marca, “no les importa si las demás personas las reconocen, porque las personas que sí lo hacen, pertenecen a su mismo círculo social. Son marcas exclusivas sólo para un sector más reducido que tiene acceso a estas piezas”, añadió Gómez.

Aunque se podría pensar que todas estas marcas son nuevas o que es una tendencia reciente, no lo es, se ha popularizado últimamente, pero ha existido por años.

Celebridades y famosos como Angelina Jolie, Katie Holmes, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Mark Zuckerberg, Meghan Markle, Hailey Bieber y Victoria Beckham, Jennifer Lawrence, entre otros, visten con lujo silencioso, y entre las marcas que más utilizan destacan Loro Piana, Hermès, Max Mara, Bottega Veneta, Loewe, BrunelloCuccinelli, Delvaux, solo por mencionar algunas.

Incluso, las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, tiene su propia marca de “lujo silencioso”. Se trata de The Row, fue fundada en 2006 por las jóvenes actrices, sus prendas se basan en tejidos excepcionales, detalles impecables y una confección sencilla. También se combina una propuesta atemporal en cuestión de diseño; “explora el poder de las formas sencillas, que transmiten discreción sin comprometer en ningún momento su calidad.

“Esta marca es un ejemplo, de lujo silencioso, en su cuenta de Instagram casi no muestra sus productos, sino que comparten imágenes artísticas y aspiracionales que crean una sensación de exclusividad en torno al ADN de la firma”, dijo la experta.

La también fundadora de Kloseet, un plataforma donde promueve moda mexicana, compartió que las características de un armario bajo esta tendencia, radica en prendas básicas de buena calidad, desde unos pantalones de vestir, camisa blanca, blusas de seda, sacos, una buena bolsa y lo más importante, que no tenga nada de logos, en forma de estampados o a la vista, el conocido “branding”.

“Todas las prendas son de colores neutros y atemporales, sin mucho detalle. De materiales como algodón, seda, lana, cashmere, entre otros”, compartió.

Asimismo, Ana quien comenzó a hacer videos durante la pandemia, enfocados en moda y sobre las pasarelas de alta costura, además de semanas de la moda, nos dijo que no es fácil identificar a la moda silenciosa, por eso es importante, “entrenar al ojo” e investigar sobre la historia de las marcas y cuáles son sus características, si es que se desea saber más sobre este tema. Conocer las marcas de lujo silencioso te puede ayudar a reconocer la prenda o accesorios que portan tus artistas favoritos, por lo mismo que no tienen logos, es más difícil ya que a simple vista puede parecer una camisa blanca cualquiera, cuando en realidad no lo es”, finalizó.