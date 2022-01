Qué hay detrás de los polémicos tenis Nike de J Balvin

Tras la polémica generada en estos días a partir del video de un niño seguidor del reguetonero colombiano J Balvin, quien mostró una copia de los nuevos tenis creados por el cantante colombiano para la firma Nike, quien contestó al niño diciéndole que le mandaría unos originales, la controversia no se hizo esperar, causando comentarios positivos y en contra de Balvin por promover el consumo de productos a precios excesivos.

“Me dijeron que mis tenis son pirata en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque es un regalo de Navidad de mi mamá”, expresó el niño en su video de TikTok.

A lo que Balvin respondió: “Te van a llegar los tenis, debe haber más personas como tú”

El cantante prometió al niño enviarle unos originales | Foto: cortesía Nike, Fortnite y redes

El video se viralizó, algunos tiktokers y cibernautas criticaron al cantante, ya que el precio de las zapatillas rebasa los 20 mil pesos mexicanos, calificándolo de irresponsable por enviar un mensaje superfluo.

“No madrugo para buscar las zapatillas de J Balvin; prefiero hacerlo por las medicinas de algún familiar”, “La verdad yo no me pondría esas Jordan de J Balvin, qué vaina tan ‘boleta'”, “Tengo una duda, ¿los tenis de J Balvin tienen bafle incorporado con los álbumes de él descargados? O por qué los están comprando y a ese precio”, “Con esa cantidad me compro algo mejor, que gente tan fanática”.





Algunos cibernautas calificaron el mensaje del colombiano de superfluo. | Foto: cortesía Nike, Fortnite y redes

Diseño sofisticado con mucha historia

Los Air Jordan 1 es un clásico de Nike. En otoño de 1984 Michael Jordan y Nike firmaron una alianza para la producción de esta línea de tenis que en la actualidad mantiene el exjugador considerado como el mejor pagado de la NBA.

El modelo deportivo, tipo botín, ha sido reinterpretado por importantes figuras de la escena de la música como el rapero e influencer Travis Scott, además de destacados personajes como el famoso artista Virgil Abloh y dueño de la marca Off-White, el skater Eric Koston entre otros. Esta es la primera vez que la firma elige a un cantante latino para esta colaboración.

Los colores neón resaltan el estilo urbano característico también en los looks de Balvin. | Foto: cortesía Nike, Fortnite y redes

Los revestimientos sin rematar rompen con las típicas líneas de diseño y los colores neón resaltan el estilo urbano característico también en los looks de Balvin. Los estampados personalizados (incluida la famosa cara sonriente del cantante) añaden un giro distintivo a la lengüeta, así como los elementos visuales similares de la suela interior y el talón. También cuenta con stickers quitapón.