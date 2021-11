Reconocen el legado de Virgil Abloh, un genio de lo urbano

Los expertos de la moda internacional reconocen el legado de Virgil Abloh como uno de los más importantes de los últimos años en la industria del diseño. No sólo por imponer todo un estilo, sino por pensar en las nuevas generaciones, en sus necesidades y en una nueva forma de ver la vida adaptando el guardarropa actual a una renovación personal, basada en la manera en cómo trabajamos, estudiamos y nos divertimos.

El director artístico de la línea masculina de la marca de lujo Louis Vuitton, quien falleció hoy a los 41 años víctima del cáncer, creció a las afueras de Chicago rodeado de la cultura urbana, del skate y del hip-hop.

Estudió ingeniería civil, pero posteriormente reconoció su pasión por la moda y se fue involucrando en este rubro hasta llamar la atención de los grandes emporios quienes reconocieron su talento.

Inició en 2013 creando su propia línea de ropa Off White, su lanzamiento lo hizo a través de las redes sociales causando una importante reacción del público joven sobre todo, seguidores del estilo urbano quienes agradecieron sus alianzas con otras marcas como Nike, con la que lanzó un línea especial titulada The Ten, compuesta por 10 modelos de sneakers de la conocida firma, que el mismo rediseñó y a los que imprimió su propio sello.

Fue hasta 2018 que Louis Vuitton reconoció su originalidad e ingenio como diseñador, y fue así como lo nombró director artístico en la línea para hombre, con lo que se convirtió en el primer afroamericano en tener este título.

Pero sus creaciones no sólo alcanzaron el mundo de la moda y el street style, sino que llegaron hasta el rubro del diseño industrial, siendo la marca sueca Ikea con la que creara toda una original propuesta en diseño de interiores en la que destacaba la fabricación de tapetes con la frase Keep off (Aléjate).

Alboh, al estar involucrado con el estilo urbano, la música de este género no pasó desapercibida por su mente, fue DJ y en 2010 se convirtió en director creativo de Donda, la casa creativa Kanye West, a quien conoció desde principios del 2000. Ahí estuvo a cargo de la supervisión de discos como My beauty dark twisted fantrasy, Yeezus, Watch the throne entre otros.

El tema del arte también tenía un gran significado en la vida de Alboh, incluso llegó a colaborar con el japonés Takashi Murakami con el que realizó dos importantes instalaciones con una visión futurista la primera Technicolor 2 y America Too (2018).