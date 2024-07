Quién es Alica Schmidt, la atleta “más sexy del mundo”

A pocos días de que inicie la justa olímpica París 2024, el público ya ha elegido a sus atletas favoritos y no sólo por sus habilidades dentro del tipo de deporte y especialidad en los que destacan, sino por su belleza y físico escultural que presumen en sus redes sociales.

Una de ellas es Alica Schmid, la espectacular rubia de origen alemán que está siendo viral en las redes sociales en donde está consiguiendo la medalla de oro en likes y seguidores, que ya llegan los cinco millones, tan solo en Instagram.

La atleta de 25 años, competirá en el relevo mixto de 4x400 metros, clasificación que obtuvo tras su participación en los World Athletics Relays de Bahamas.

"Qué noche", escribió Schmidt en una story de Instagram el domingo pasado en la que aparecían sus compañeros atletas alemanes Manuel Sanders, Johanna Martin y Emil Agyekum. "Del paraíso a París", posteó Schmidt en otra fotografía.

Posteriormente en sus cuentas de Instagram y TikTok, publicó que "la temporada olímpica está oficialmente en marcha", sus fans respondieron de inmediato deseándole los mejores deseos como, "buena suerte, te apoyaremos"; "te deseo un gran éxito, Alica".

Alica Schmid, de la pasarela a la pista olímpica

La joven atleta, es modelo de pasarelas; recientemente desfiló para la firma Hugo Boss, en la Semana de la Moda de Milán; en entrevistas con medios internacionales, confesó que ha recibido ofertas millonarias para ser imagen de varias marcas de moda, pero dice no sentirse cómoda con los proyectos. Incluso, declinó una importante oferta de la revista Playboy. Su gran altura y largas piernas, han llamado la atención de los publicistas de todo el mundo.

En una de estas entrevistas, la rubia afirmó que los atletas de su país no son bien pagados y tienen que buscar por sus propios medios los recursos necesarios para su estancia en los países donde se llevan a cabo las competencias en las que participan, por lo que tienen que buscar trabajos alternos.

“Hace dos meses recibí una oferta de una marca conocida. Pero no lo apoyé al 100%. No me siento cómoda con eso. Eso habrían sido como seis dígitos para una campaña”, reveló la atleta alemana al diario alemán Bild. "Estoy agradecida de poder ganar dinero con las redes sociales y poder ahorrarme otro trabajo a tiempo parcial", indicó.

Actualmente estudia la carrera en gestión de medios de comunicación, porque considera importante tener una profesión para el futuro, cuando se retire de las pistas de competición.