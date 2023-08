¿Quién es Nancy González, diseñadora colombiana extraditada a EU por uso ilegal de pieles?

La tarde de ayer se dio a conocer que la diseñadora colombiana Nancy González fue oficialmente extraditada a Estados Unidos por el delito de tráfico ilegal de especies silvestres y en peligro de extinción, con los que fabricaba piezas de marroquinería de lujo.

La originaria de Cali, ciudad ubicada al sur de Bogotá, saltó a la fama en la década de los 90 logrando consolidarse como una de las máximas representantes de la moda colombiana en el mundo, por sus creaciones de bolsos de piel, maletas y otros accesorios que portaron estrellas de Hollywood como Salma Hayek, Eva Longoria, Victoria Beckham y la princesa del pop, Britney Spears, Sofia Richie, Bella Hadid, Sarah Jessica Parker y Oprah Winfrey, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nancy Gonzalez (@nancygonzalezofficial)

El inicio de su trayectoria fue desde cero y su gusto por la moda la llevó a instalar su primer taller en su casa, donde fabricaba cinturones con una sencilla máquina de coser; tras obtener solvencia económica abrió su primera boutique en un centro comercial de su ciudad natal.

Como parte de este crecimiento profesional, decidió ampliar su propuesta y comenzó con la fabricación de bolsas y carteras, sin imaginar que estas piezas serían las que la llevarían a la fama internacional hasta llegar a las filas neoyorquinas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nancy Gonzalez (@nancygonzalezofficial)

Gran parte de su éxito mundial lo compartió junto a su hijo Santiago Barberi, quien dentro de la marca homónima fue socio, presidente y director creativo, hasta el 2017, año en el que falleció.

Sus diseños son conocidos por utilizar piel de cocodrilo teñidos en diferentes colores como verde, azul, amarillo, rojo, rosa, café, negro, entre otros. Asimismo, incluía otros diseños exóticos como piel de avestruz o serpiente y otros materiales como cobalto y hoja de plátano. Algunas piezas eran fabricadas a mano, pues de acuerdo a la marca “están elaboradas meticulosamente y hechas para los que aman un toque de lujo”, se lee en la descripción de la pieza The Eve, un clutch creado para el verano 2022.

Aunque comercializaba en Estados Unidos y tuvo la oportunidad de montar una fábrica en la ciudad de la Gran Manzana, nunca lo hizo, prefirió continuar con su taller en Colombia, donde aseguran que de este país provenían las pieles que empleaba, es por eso que el etiquetado de sus diseños tenían la leyenda “Nancy González: Colombia - New York”.

Su primera colección que vio la luz en Estados Unidos únicamente estuvo confirmada por ocho piezas y se presentó en el almacén de lujo Bergdorf-Goodman, propiedad de Neiman Marcus Group con sede en Midtown, Manhattan .

Nancy fue detenida la tarde ayer / AFP

Desde entonces, expertos en moda mencionan que esto fue el parteaguas para que sus creaciones salieran a relucir en portadas y artículos de revistas de modacomo, Marie Claire, Elle, InStyle, entre muchas otras.

Asimismo, desfiló en varias semanas de la moda. Además, en las icónicas películas Sex and the City y The Devil Wears Prada, sus carteras aparecen en escena y sus piezas tocaron otros mercados internacionales como Moscú, Milán, Seúl, Taiwán y Toronto.

Antes de que autoridades colombianas la detuvieran el pasado 8 de julio del 2022, su cuenta de Instagram donde acumula más de 26 mil seguidores, dejó de tener actividad, su última publicación fue el 29 de abril donde aparece un bolso de cocodrilo en fiucsa y que es descrito como “un bolso bellamente atrevido”.