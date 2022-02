¿Quieres presumir tu embarazo al estilo Rihanna? Te decimos cómo

Desde hace algunos años, ha surgido la tendencia de dejar de lado los prejuicios y mostrar al mundo el embarazo en todo su esplendor, dejando al descubierto la baby bump o pancita de embarazo, esto lo han demostrado varias celebridades.

Kylie Jenner, Christina Ricci, Georgina Rodríguez, Evaluna, Mon Laferte y recientemente Riahanna, son algunas de las famosas que han decidido visiblizar a los cuatro vientos su embarazo, y lucirlo sin tabúes.

La primera en hacer esto, fue la actriz Demi Moore con la icónica portada para Vanity Fair en la que posaba desnuda en un avanzado estado de gestación, una idea a la que también se han sumado muchas mujeres.

Impone tendencia con denim y chamarra oversize rosa / Foto cortesía @Rihanna

Ante esto, también destaca la importancia de lucir estilosa y a la moda, pero no precisamente con prendas especiales para esta etapa, sino con piezas oversize, tendencia que se ha ido popularizando en las pasarelas más importantes. Con este look la intérprete de Diamonds anunció que estaba esperando a su primer hijo.

“Me parece que en el caso de Rihanna no es novedad que enseñe piel, siempre lo ha hecho, es un sello característico de sus looks, en realidad lo que llama la atención es su look, que la hace verse guapísima”, contó la stylist mexicana Laura Arnaiz a Círculos.

Christina Ricci presume su baby bump en casa / @Riccigrams

La estrella del pop de 33 años, decidió mostrar su embarazo –bastante avanzado- luciendo pantalones vaqueros anchos y un abrigo rosa firmado por Chanel, abierto del vientre, que combinó con llamativas cadenas, mientras daba un paseo por Nueva York, en la zona de Harlem, junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

“Dudo que esa ropa que trae puesta sea de embarazada, son prendas que ella ya tenía y sólo las adaptó. Creo que en estos tiempos, la moda y la cultura, han permitido cambiar ciertos estereotipos de cómo vestir según nuestra profesión, estado civil, emocional o físico”, explicó.

Refirió en que las embarazadas de hoy en día, no tienen nada que ver con las mujeres de antes, “el tema de embarazo siempre ha sido muy pudoroso, algo intimo, y está bien, pero creo que ahora las mujeres que están en gestación se sienten más guapas que nunca, lucen con orgullo su pancita a diferencia que en épocas pasadas eso no era ´bien visto´”.

Kylie Jenner fue una de las primeras en presumir uno de los momento más importantes de su vida / Foto @KyleJenner

La experta en moda, dijo también que hay de embarazadas a embarazadas, y recordó a Kim Kardashian en su primer embarazo, “Kim siempre ha sido la más estilosa y es una mujer que prefiere sacrificar su comodidad por la imagen o el glamour, en su primer embarazo usaba ropa ajustada y tapaba su pancita”, explicó Laura.

“En cambio, Riahanna y las nuevas generaciones de embarazadas, ponen en primer lugar la comodidad y sus aliados serán las prendas de los 90, pantalones acampanados, piezas oversize y quizás no tienen que ser especiales de embarazo, aunque ya las hay, muchas mujeres prefieren adaptar sus prendas cotidianas”, añadió Arnaiz.

Tips para vestir durante el embarazo

Hay mujeres que no les gusta usar ropa de embarazadas porque no están en tendencia o son muy básicas, tema que la fashion stylist desmintió, pues dijo que actualmente ya hay marcas tanto de lujo como de fast fashion, que han fabricado colecciones pregnancy muy en tendencia.

“Las tendencias y la moda siempre regresan, lo más importante es pensar en nuestra comodidad, pues es un estado que a muchas mujeres les trae complicación desde el primer mes”, comentó.

Ahora, las cosas han cambiado. Las futuras mamás salen a la calle con prendas que evidencian y muestran su estado de gestación con prendas elástica o bien combinando pantalones de cintura caída con camisas, "tops", rebecas o camisetas que dejan al aire la zona abdominal.

La cantante Mon Laferte acudió a los Grammy con un atrevido outif / Cortesía @Monlaferte

Arnaiz dice que usar prendas acampanadas, pata de elefante, y prendas oversize es una opción para lucir glamourosa.

“Si te gusta el estilo Kardashian con prendas más ajustadas, puedes usar crop tops, o leggins que ya traen como la forma de la barriga. También ya hay telas y prendas amigables con nuestra piel, que son suaves pero a la vez pegadas y que dejan respirar a la panza”, comenta.

Si te gusta usar ropa especial para embarazo, Laura sugirió usarla en el momento “que se boté la panza, a partir de los cuatro meses, pero si quieres seguir usando tus prendas favoritas puedes adaptarlas como desabotonando las blusas o pantalones”.

También dijo que el embarazo puede ser una etapa muy favorecedora, pues las mujeres que tienen poco busto, en esta época se pueden sentir más atractivas ya que naturalmente aumenta el tamaño, “para esto el corte imperio es el mejor”.

Sobre los colores, mencionó que en algunos casos, es una buena oportunidad para utilizar tonalidades que antes no nos atrevíamos, “La hormona del embarazo libera nuestro lado más tierno y femenino, si eres una mujer que ama las tonalidades oscuras y siempre viste de negro, ahora puedes optar por colores pasteles o nude”.

Para las mujeres que les gusta lucir más barrigonas, les sugirió utilizar estampados, como las típicas flores, y para las que buscan disimular el vientre recomienda elegir colores oscuros y lisos en los looks.

Famosas que han lucido una redonda baby bump

Ya sea en bikini, con crop tops, o vestidos, las famosas han presumido sus baby bumps por completo, convirtiéndose en la sensación del momento. Ellas son algunas de las celebridades que han ganado muchos likes con sus fotografías.

La modelo Georgina Rodríguez, que está esperando mellizos junto a su pareja el futbolista Cristiano Ronaldo, ha presumido de su baby bump en la recta final, posando en bikini en la costa de Dubai, donde ha celebrado su 28 cumpleaños con toda su familia.

Ha sido ella misma quien ha compartido en Instagram varias imágenes junto a todos sus hijos durante una jornada de sol y playa. "Muy orgullosa de mi familia. Los sueños se hacen realidad", escribía como título a la foto.

Mon Laferte en la última edición de los Grammy Latinos, cita a la que acudió con un traje de chaqueta en tono malva con raya diplomática que llevaba una apertura circular en el vientre con la firme idea de mostrar su embarazo.

La empresaria Kylie Jenner e hija menor del clan Kardashian , que espera su segundo hijo junto al rapero Travis Scott, presume de vientre luciendo pantalón vaquero y camisa blanca anudada bajo el pecho, dejando al descubierto su barriga.

La modelo, con 300 millones de seguidores en Instagram, ha subido a su cuenta esta imagen junto a la frase "Soy mujer", un posado con el que pretende dejar claro que ocultar embarazo es cosa del pasado, rompe estigmas.

La actriz Christina Ricci, también se ha sumado a la idea de lucir vientre gestante y lo hizo en una campaña de publicidad para Marc Jacobs, en la que lucía ropa interior negra y una chaqueta de punto estampada que dejaba al descubierto su avanzado estado de gestación.

Mítica también fue la imagen de Beyoncé rodeada de flores luciendo con orgullo su barriga de gemelos, aunque ya había defendido el estado gestante de las mujeres cuando en 2011 en los premios MTV mostró su vientre cuando se desabrocho la chaqueta del esmoquin.

Desde hace tiempo las modelos han visibilizado la belleza del embarazo sobre la pasarela como Heidi Klum, Miranda Kerr, Irina Shayk, Coco Rocha, Alessandra Ambrosio, Georgia Fowler o Ashleigh Good.