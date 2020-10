Rebecca de Alba reafirma su misión en la lucha contra el cáncer

“Mi verdadera vocación es ayudar a las personas”, con esta declaración la conductora y altruista Rebecca de Alba lanza la 12 edición de la Gran Venta Anual en su modalidad digital a través de la Fundación de Alba, la cual se llevará a cabo durante una semana a partir del lunes 19 al 25 de noviembre, con la muestra de 15 mil piezas de moda, belleza, calzado, bolsas y accesorios para dama y caballeros.

Las ganancias de las ventas de dichos productos, donados por diferentes marcas, se destinarán en su totalidad a pacientes diagnosticados con cáncer para apoyarlos en sus quimioterapias, canasta básica, transporte y consultas de seguimiento. En los últimos 11 años, “hemos logrado ayudar a 34 mil pacientes y a sus familiares que son los afectados secundarios. Sin embargo, cada 12 meses nos enfocamos en 100 enfermos desde los primeros días de su tratamiento hasta un final de recuperación como pacientes”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Moda Pink Magnolia pinta de colores el inicio del Mercedes-Benz Fashion Week México

Durante la conferencia vía Zoom Rebecca de Alba se hizo acompañar de David González Boza, director comercial de Privalia, plataforma en la que se realizará virtualmente la adquisición de los productos con descuentos que van del 20 por ciento al 70 por ciento.

“Impensable a pesar de la pandemia, no realizar la Gran Venta Anual Fundación de Alba que tiene una solidez y credibilidad por demás valorada y que para este año 2020, al planear desde varios meses atrás, tuvimos que empezar de cero para hacerla por primera vez vía online, porque en verdad, los recursos económicos que se requieren no podrían ser conjuntados sino es de esta forma y hay que recordar que el ser altruista no te hace pobre”, expresa la comunicadora por excelencia.

Y añadió llena de júbilo que “el envió de los productos a los compradores será gratis en su primera adquisición, y se les brindará un cupón de 250 pesos por mil pesos de compra, más 12 meses sin intereses por tarjetas bancarias. Estas son parte de las facilidades para que la gente interesada adquiera dichos productos tanto para hombres o mujeres”.

De Alba hizo saber: “En esta primera venta digital, va la seriedad y el compromiso tanto de Privalia como de la Fundación de Alba. Tenemos lista la planificación y tenemos los mismos valores de ayudar, de hacerlo transparente y honesta fue lo que nos une. Todos los productos en venta, los recursos económicos van directos a la fundación”.

Rebecca confesó que casi no ha visto a su familia en los últimos siete meses de pandemia. Sabe lidiar con encontrarse sola en su casa, con sus dos mascotas; “soy una persona positiva. Pero ese sector de personas que parece que estuvieran en un gran festejo todo el tiempo me cae un poco mal a veces, eso me altera. Sí he tenido días difíciles en lo emocional.

“Ahora con la pandemia ha sido triste que no vea a mis familiares y sólo salgo por las noches a pasear a mis perritos. Siento un ambiente de desánimo que hubo el 15 de septiembre, el ambiente está extraño. Por otro lado, la vida sigue, hay que reinventarnos, a veces uno no está con la alegría al tope".

Dice que uno de sus escapes es la cocina, "preparar mis alimentos, es algo que me relaja como terapia, también ir a un pequeño jardín que tengo, me conecta con la naturaleza al contemplarlo. Soy una mujer que le gusta estar consigo misma, no me asusta la soledad, no soy muy social para nada. En mi trabajo me rodeo de mucha gente. A veces se me escurren las lágrimas instantáneamente. Yo he estado sola pero no en desolación. Y busco en mí la positividad".