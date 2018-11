Reconocen a lo mejor de la moda en México

The Fashion Group International of Mexico City realizó como cada año su tradicional Night of stars, gala en la que se entrega el máximo galardón de la institución, que reconoce la trayectoria y dedicación de diseñadores, creativos, maquillistas y demás rubros de la moda.



La especial velada se llevó a cabo en el Restaurante El Lago de Chapultepec, donde invitados como Kena Moreno, Samuel Burstein, Christian Herrera, Beatriz Calles, Blanca Salinas, Jannette Klein, entre muchos más, arribaron con espectaculares looks que cautivaron los reflectores.

A su llegada fueron recibidos con deliciosos cocteles y dieron un recorrido por la exposición Creator/Creation realizada por el fotógrafo José Manuel y el director creativo Mark Silva, en la que se retrató a cada premiado con algo de su creaciónu oficio.

"Hoy se trata de celebrar, compartir historias, conocernos más, valorar y enaltecer lo que hacemos y disfrutar el éxito colectivo hasta las estrellas, todos somos parte de un mismo equipo y juntos hacemos que nuestro trabajo se eleve, muchas gracias a todos los que hacen posible este evento", dijo Aline Bortoloti, directora de FGI México.

Esta edición la Estrella Fashion Group fue diseñada por Mauricio Serrano quien utilizó diferentes procesos para lograr que la escultura tuviera el terminado elegante y preciso que lo caracterizan como creador de joyería.

“Esta noche entregamos nuestro máximo galardón a profesionales y marcas que han destacado en sus logros impulsando la industria de la moda y el diseño”, añadió.

Se entregaron 13 preseas en diferentes categorías, entre las cuales destacan: maquillista por trayectoria Adan Mascigrande; Aldo Sánchez fue reconocido como beauty entrepreneur; la modelo del año fue Issa Lish; la estrella para el diseñador de moda mensweare fue Vicent Agostino por su marca Doce Cero Tres; mientras que Sandra Weil ganó como diseñadora de moda womenswear y el galardón Star Forever fue para Odette de Anda.