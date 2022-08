Saca un 10 en estilo con estos looks para el regreso a clases

Estamos a pocos días de que comience el nuevo ciclo escolar, así que es buen momento para elegir las prendas más cool de la temporada. En Círculos recopilamos algunas de las tendencias para el Back to school con las que todos los estudiantes, de todos los niveles, podrán causar impacto.

Kids

Los más pequeños también pueden estar a la moda. Deja que expresen su estilo y que luzcan los looks que ellos mismos elijan.

Moda para niños / Cortesía | Aeropostal

En el caso de las niñas, una de las tendencias que más está llamando la atención, son los vestidos camiseros, y los de tipo princesa con falda de mesh (con sobretela) multicolores.

Para los niños, los conjuntos de short y camisa o playera resultan prácticos y cómodos.

Para los que son más aventureros y juguetones que en todo momento buscan la comodidad pero con toque chic, la colección Afkids de Abercrombie propone prendas ligeras como pants, sudaderas, t-shirts lisas con detalles de dobladillos y pantalones, que serán los aliados para un divertido recreo. Además se pueden incluir en el uniforme, pues vienen en colores institucionales como azul marino, blanco y caqui.

Cortesía | Shein

La tendencia denim siempre será la favorita de chicos y grandes. Para un estilo más versátil e ideal del viernes casual, donde los maestros dan permiso de dejar el uniforme, la propuesta de Aéropostale puede ser la aliada. Presenta jeans de distintos estilos pasando por los skinny, slim y jeggins que se pueden combinar con sudaderas con capuchas, t-shirts y blusas de manga larga.

Este Back to school será el momento ideal para regresar a las aulas con el pie derecho y dejar que los más pequeños se diviertan eligiendo calzado cómodo para la ruda tarea. Pero lo más seguro es que en la lista de las reglas del unifrome se especifique que los tenis deban ser blancos, por lo que Skechers propone este tipo de diseños que además de ser un básico tienen mucho estilo.

Looks para los más grandes

La clave principal para tener un buen look es la comodidad, elegir prendas que además de ser bonitas sean prácticas, porque probablemente tendrás que atravesar todo el campus para ir de una clase a otra, además que los horarios tienden a ser largos y querrás estar lo más fresco y relajado posible.

Look fresco y versátil para jovenes / Cortesía | Shein

En ese sentido Urbanic propone los jeans blancos como los must have de la temporada, ya que este color te permite crear un sin número de combinaciones y mezclarlo con tus colores favoritos. Además te hará lucir un look fresco y versátil.

El estilo de los chicos universitarios empieza por el calzado, que se ha vuelto muy importante para su estilo y confort. Los ugly shoes han sido la sensación de los universitarios que buscan ponerle su propia personalidad, Crocs propone a sus clásicos modelos que permiten personalizar el calzado con un sinfín de Jibbitz (pines).

Si eres de los más deportistas y perteneces a los equipos deportivos de la universidad, lo que necesitas son outfits que sean versátiles y te sean útiles para todas las actividades que tengas que realizar durante el día. Unos joggers (pantalones holgados) con una hoodie (chamarra con gorra) o hasta un vestido/hoodie serán una gran elección.

Accesorios para jóvenes / Cortesía | Daniel Espinosa

Pero qué sería del regreso a clases sin estrenar mochila nueva. Timberland tiene una opción para cada persona ya sea que prefieras una mochila clásica con cierre, una mochila con más compartimentos y bolsillos interiores para traer todo organizado, una back pack para espacios al aire libre, con materiales reciclados y resistente al agua, es la mejor idea o hasta una bolsa-morral en donde puedas llevar tu laptop y cuadernos.

Para ellas las joyas son un elemento indispensable para elevar cualquier outfit y darle un toque personal. Se pueden llevar en cualquier ocasión desde los eventos más elegantes hasta los días casuales en los que un accesorio es capaz de transformar un look informal. En este aspecto, tienes varias opciones, como charms, brazaletes y collares.

Si eres fan del color rosa, únete a la tendencia del hot pink con las piezas más románticas de Pandora, como el collar Vintage Circle Collier acompañado de charms.

Para el regreso a clases, el diseñador mexicano Daniel Espinosa tiene opciones que imprimirán estilo a cada uno de tus looks, como la colección See you, inspirada en los ojos turcos, símbolo que está en tendencia y con un gran significado, espiritual.

Además ahora los jóvenes están conscientes de una moda sustentable, por lo que también puedes optar por prendas confeccionadas con materiales orgánicos.