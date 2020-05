Sale a subasta una de las más importantes colecciones de platería virreinal

La familia Backal tiene su antecedente en México hace aproximadamente 100 años, cuando uno de sus integrantes se estableció en el estado de Sonora. Provenía de un poblado de apenas mil quinientos habitantes cerca de Kiev, en Ucrania, y encontró en México lo que buscaba, un país con un clima agradable y belleza natural.

Sus descendientes heredaron el gusto por el arte mexicano. Fue así como iniciaron una de las colecciones más espectaculares de plata novohispana reconocida en todo el mundo y que ha sido solicitada para exposiciones en recintos de talla internacional como el Museo Franz Mayer, el Museo Soumaya, el Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York, el International Museum of Art and Science de McAllen, Texas, y el Museo de Artes Aplicadas voor Sierkunst de Bélgica, entre otros.

Foto: Cortesía Morton

La colección destaca por ser una de las más estudiadas y exhibidas del país. Se compone de tres categorías principales de arte y antigüedades: plata, miniaturas y pintura de los siglos XVI al XX y entre las piezas destacan jarras, candelabros y platones; también de uso religioso como cálices, navetas e incensarios. Cada una cuenta con el sello que los autores estaban obligados a fijar en sus creaciones, además de la marca de localidad o ciudad en donde se elaboró y el quinto real que certificaba el pago del impuesto para la Corona Española.

Esta colección será puesta a la venta por Morton Subastas el martes 12 de mayo a las 6 de la tarde y se transmitirá en vivo en la página de internet de la casa y la forma de participar será en ausencia, ya sea dejando una oferta fija o por teléfono.