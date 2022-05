Salma Hayek y su hija Valentina Paloma muestran los secretos que hay en sus bolsos

Dicen que lo que se hereda no se hurta y Valentina Paloma, primogénita de la actriz Salma Hayek es un claro ejemplo .

Con motivo del Día de las Madres, la actriz posó por primera vez junto a su hija para la edición del mes de mayo de la famosa revista Vogue México y Latinoamérica.

Dicha publicación ha dado de qué hablar, pues además de que dejan en visto que mantienen una relación muy estrecha, la heredera del imperio Pinault, demostró ser amante de la moda igual que su famosa mamá y a través de un divertido video lo confirman.

Muestran sus curiosidades / Foto cortesía Vogue

Este martes se hizo viral una grabación en la que revelan qué es lo que traen en sus bolsos cada una, dinámica que muchas Youtubers como Yuya, Teresuch, Mariana Bonilla, La Chula; entre otras, ya lo han hecho.

Al inicio del video en el que Valentina Paloma habla perfectamente español, Salma se percata del que el bolso de su hija se le hace familiar, “antes que nada, se me hace conocida, nunca la veo en mi closet”, dijo la actriz de Hollywood.

Como “de tal palo tal astilla”, los bolsos de ambas son de la firma Yves Saint Laurent (YSL), una de las marcas del conglomerado de lujo del que es propietario el esposo de la mexicana, el empresario francés François-Henri Pinault.

Quien empieza vaciar su bolso ante la cámara es Hayek. Se trata de un modelo maxi en color negro y con textura acolchada y reveló que algo infaltable es su tablet de la marca de la manzana, y que tiene como fondo de pantalla una pintura hecha por Valentina.

Otros de sus infaltables en su día a día es su celular y cosmetiquera, sin olvidarse de los snacks, especialmente si son chocolates.

De los artículos beauty, siempre carga consigo un paquete de toallitas húmedas, láminas antifrizz, crema para manos y aceites naturales.

Y a pesar de lleva mucho tiempo fuera del país, no olvida sus raíces y lleva picante en polvo, “esto no me puede faltar, en muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile”,dijo.

Por su parte, Valentina no puede negar sus gustos por lo vintage, y eso se refleja en el estilo del bolso pequeño que tiene corte de triángulo al frente, y en color café, con una cadena que es la asa.

Valentina es aficionada a los perfumes / Foto cortesía Vogue

Después, lo primero que muestra es una cámara de rollo, pues con ella capta momentos inolvidables, además de que es fanática de la fotografía. Después deja en claro que tiene un gran gusto por los perfumes, y como uno no es suficiente, carga con tres: Sisley, Saint Laurent y Chanel.

Para su make up natural, solo usa lábiles nude e iluminador en la cara, que no faltan en su bolso, además de un rizador de pestañas.

Mientras revelaba lo que guarda en su bolso, contó sobre aquella ocasión en la que despertó para encontrarse con Kanye West en su casa y le ofreció ir por café a Starbucks “cuando tu mamá es Salma Hayek, esas cosas, simplemente suceden así casuales”.

Conoce más de Valentina Paloma

Valentina nació el 21 septiembre del 2007 en Los Ángeles, California, y es fruto de la relación entre la actriz mexicana y Francois-Henri Pinault, el empresario francés y actual presidente de un conglomerado de marcas de lujo, entre las que destaca Gucci.

Además de la nacionalidad estadounidense, tiene la francesa y mexicana. A sus casi 15 años habla tres idiomas, pero el español es el más disfruta hablar con su madre, de acuerdo con las declaraciones que dio en la entrevista.

Vive junto a sus famosos padres en varios países: Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y es por temporadas, pues el lugar de residencia depende de la agenda de trabajo de cada uno.