Sandra Weil busca soluciones creativas para sobrevivir a la pandemia

Las industrias de la moda y la belleza están sufriendo graves consecuencias debido al coronavirus.

Desde que comenzaron las más recientes semanas de la moda, el 6 de febrero de 2020 en Nueva York, Londres, Milán y París (consecutivamente), pudimos ver que posteriormente muchos shows fueron cancelados y que gran parte de los invitados a estos esperados eventos -desde editores de moda, hasta influencers y directivos de marcas de lujo- decidieron cancelar su asistencia.

En nuestro país, el Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City se tenía programado a inicios de abril, pero la plataforma en vez de cancelarlo decidió aliarse de la tecnología y ofrecerá por primera vez un formato digital través de su canal de YouTube, del 20 al 22 de abril.

Sandra Weil, una de las diseñadoras que presentará su colección otoño-invierno 2020, compartió a El Sol de México, su opinión sobre cómo está afectando esta pandemia a la industria creativa.

Weil que presentó su colección de invierno a finales de febrero en París, explicó que tanto como la industria y su calendario, “cumplen tiempos súper ajustados, con base a temporadas que cada vez se acortan más. La vida de cada colección se reduce a unos cuantos meses y en muchos casos el desperdicio se vuelve absurdo. Es una industria que trabaja anticipadamente”.

Comentó que esta crisis mundial, afectará el rol de la industria en cuanto a la producción, pero también abrirá oportunidades, “creo que esta crisis va a jugar un rol absolutamente revolucionario con respecto al tiempo y ritmo de los procesos. Si el proveedor europeo de telas no tiene capacidad de producirlas, y de mandarlas a tiempo a México para su manufactura, entonces de entrada no hay producto. Si el comprador no tiene la capacidad económica para hacer el anticipo que asegura y permite financiar su producción, entonces tampoco hay producto. Pero también dará la oportunidad de crear un nuevo sistema, más amable y sustentable para todos a los que en verdad nos apasiona la moda”.

La creativa originaria de Perú y que su pasión por la moda nació desde el taller de su abuela, compartió de manera personal la forma en cómo le afectó la emergencia sanitaria y las soluciones que implementó. “En nuestro caso, la producción de la colección Ready-to-Wear otoño-invierno 2020 debería estar empezando su proceso este mes. Sin embargo dada la crisis económica, para nosotros es imposible solventar ese gasto, que implica en primer lugar, la compra de grandes cantidades de tela. Por lo que estamos empezando a transformar la colección utilizando telas que tenemos en stock a manera de reciclaje. Nuestra solución es ver hacia adentro y ser creativos con lo que tenemos en mano. Además empezaremos a buscar más proveedores locales que cuenten con la calidad de insumos que buscamos. Pienso que es momento de ser más creativos que nunca”.

Sobre el formato digital que implementó la plataforma, opinó: “Me parece una gran iniciativa. Apoyo su propuesta vanguardista y me encanta que en lugar de cancelarlo se estén buscando soluciones creativas”.

Sandra Weil, durante esta época de aislamiento, está aprovechando el tiempo para fluir y abrazar este cambio, con la mente positiva. “Esto está pasando nos guste o no y creo que la actitud que tomemos es absolutamente clave”.

Cree que esta crisis generará oportunidades, “por eso considero importante la reflexión acerca de cómo trabajamos y cómo vivimos. Aprovechar esta oportunidad para iniciar nuevos proyectos, y replantear los que tenemos para que el impacto que tengan en el mundo y en la naturaleza sean consecuentes con nuestros valores”.

