SOY / Adictos a los tenis, una generación compulsiva

En el momento en que las redes sociales anunciaron el lanzamiento de los nuevos sneakers Air Jordan, se desató el caos; algunos sacaron sus casas de campaña para instalarse toda la madrugada afuera de la tienda de la marca más cercana, cerca del aroma a torta de tamal y el café de olla.

Su objetivo era ser de los primeros en formarse en la fila, que seguramente ya estaría repleta de jóvenes dispuestos a pagar lo que sea por ese diseño que se ha convertido en el objeto de deseo más preciado.

Y si se trata de invertir, hay quienes no se limitan para ser parte de una generación de Sneakerheads o adictos a los sneakers. Lo anterior se comprobó en la edición 2023 del Sneaker Fever, en la Ciudad de México, donde sólo por mencionar un ejemplo, los codiciados tenis de la película Volver al futuro se vendieron en un millón y medio de pesos. Así lo afirma Omar Ruvalcava, CEO de este evento que tendrá su onceava edición los próximos 31 de agosto y 1 de septiembre en el World Trade Center de Ciudad de México.

“Lo que era un hobbie para mí, se convirtió en un gran proyecto no sólo para mí y mis socios, sino para México. Empezamos como coleccionistas de sneakers. Creo que esto tiene que ver con un cambio generacional donde probablemente para la generación Z, actualmente, tener un vehículo o una casa, no significa una prioridad. Antes, para los de mi generación “X”, lo anterior era básico en tu vida. Las nuevas generaciones, están trasladando estas necesidades prioritarias a la moda para demostrar su estatus en círculos o redes sociales. Ahora tu propio gremio debe identificarse por medio de la moda, los sneakers y los atuendos y todo lo que eso conlleve”, comenta.

Omar Ruvalcava, CEO de Sneaker Fever / Cortesía

El Sneaker Fever, dice, nació hace 11 años como una reunión entre amigos quienes nunca esperaron convertirse en una de las plataformas de exhibición de calzado deportivo más importantes de Latinoamérica.

“Con el paso de los años fuimos agregando objetos y otros productos que le agradaban a la gente, como juguetes de diseñador, moda y accesorios; y en los últimos dos años han sido los videojuegos. Entonces, realmente dejó de ser solo un evento de Snickers y se convirtió en el evento de la cultura urbana”.

Sneaker Fever nació como una reunión entre amigos, quienes nunca esperaron convertirse en una de las plataformas de exhibición de calzado deportivo más importantes de Latinoamérica





Hablando de tendencias, la moda actual impuesta por marcas de lujo como Balenciaga, Dior, Gucci y las más famosas de calzado deportivo como Nike y Adidas, definen la silueta del sneaker como un básico más cómodo y práctico, dejando a un lado los diseños grotescos y oversize que en temporadas pasadas se mantuvieron dentro de los favoritos del público, bajo el concepto del estilo urbano.

La cultura de los sneakers ya se ha extendido a todo el mundo, como se puede apreciar en la serie de Netflix, Sneakerheads, que narra las historias más sorprendentes sobre los adictos a los tenis.

“De la pandemia iba a ser casi imposible que las personas regresaran a la oficina vestidos como antes lo estaban, meramente por la cuestión de comodidad. Las personas se acostumbraron a estar cómodas en su casa y a no estar obligados a regresar al trabajo con zapatos y traje, eso era casi imposible, entonces yo creo que es un proceso de la humanidad y la pandemia lo aceleró. Yo me acuerdo que en mis tiempos no podías ir a un antro en tenis porque no te dejaban pasar.

“La tendencia ya no es tan americana, los mismos tenis que veíamos hace dos décadas, aparecen mostrando en su forma algo más relajado, ya menos exagerado o tosco, en el Sneaker Fever se está dejando ver mucho de eso. En las últimas cinco ediciones llegaron influencias de toda Latinoamérica y como el evento se ha convertido en la sede donde se lanzan las grandes colecciones y colaboraciones especiales de marcas internacionales y nacionales, todos los creadores lo toman como un referente de tendencias”, añade.

El evento es también un semillero de talentos para nuevos creativos que buscan impulsar su marca y darse a conocer. Se trata de diseñadores mexicanos independientes que no cuentan con los recursos necesarios para invertir en campañas publicitarias y otros alcances de difusión.

“Somos una incubadora de talento y seleccionamos a seis marcas nacionales o diseñadores independientes que nos hemos dado cuenta de que lo están haciendo muy bien y probablemente no tienen el poder el capital para poder crecer como pequeños empresarios. Nosotros les pagamos su campaña publicitaria y les damos apoyo para que la gente los conozca. Y hoy en día, ya son un referente.

El evento se realizará el 31 de agosto y 1 de septiembre en el WTC de la Ciudad de México





“Y es que México está haciendo cosas muy grandes en cuestión de diseño, nuestro país siempre está de moda tanto por la parte cultural este, como en creatividad, en el mundo ya se están dando cuenta que hay más allá en cuestión de moda”.

Es el caso de la marca Machina la cual diseña los uniformes y prendas para el equipo de béisbol Los Diablos Rojos, y que tiene presencia en Singapur, Tokio y Ciudad de México.

“También la marca Drop Shop es una de las más importantes que está presente en el evento. La edición pasada vendieron dos pares de tenis de la película Volver al futuro en un millón y medio de pesos cada uno; lo que hacen es increíble, también consiguieron el auto de esa película para exhibirlo.

“Ellos exponen a nivel internacional de hecho van a Xbox a Estados Unidos y allá los ven y la gente se cuadra ante ellos, o sea, la verdad es que estos chicos lo están haciendo súper bien y consiguen unas cosas que son realmente joyas de ediciones especiales”, cuenta.

Los géneros musicales del reggaeton o el hip-hop y sus representantes, como el cantante Maluma, J Balvin, Bad Bunny, y otros influyen en el público joven de manera importante, sobre todo a través de las redes sociales, al respecto Omar opina, “ellos son los que realmente imponen imagen, la presumen en redes sociales, eso provoca que los sneakers, lleguen a tener unos valores de locura”.

Tepito y sus ediciones especiales

En redes sociales se pueden apreciar videos grabados en el Barrio de Tepito, donde de forma clandestina existen pasillos que conducen a tiendas escondidas en las que consiguiendo el contacto previamente puedes adquirir sneakers de último lanzamiento o copias de ediciones especiales únicas.

“Pienso que en este mundo si algo hiciste bien, va existir un clon de lo que hiciste. Si no, no eres nadie. Sin embargo, creo que debería de haber un código de conducta o civismo que regule las redes sociales, pues con ello se promueve la piratería a gran escala, la gente se confía demasiado y compra tenis a precios excesivos, que la verdad, puedo asegurar la calidad por más que digan no es la misma.

“Las personas no piensan si es robado o no, pera nosotros sí sabemos que muchas de las personas que están detrás de un diseño original, viven de trabajar en empresas que hacen su esfuerzo por completo en crear algo de calidad para el público”.

Sobre el tema de comodidad más allá de la moda, el experto recomienda: “He aprendido con los años que depende para qué vas a usar esos tenis, una vez, en uno de los eventos, me dolía mucho la espalda y una persona de una marca de tenis de correr me habló y me dijo yo sé por qué te duele la espalda, me contó una historia, sobre que los que usaba eran demasiado suaves para estar siempre en movimiento, me dijo ‘estás parado sobre tu columna todo el tiempo y ésta, está buscando estar recta y buscando un equilibrio. Entonces, por eso te duele la espalda’.

“Por lo que recomiendo usar tenis más firmes, haciendo esto me dejó de doler la espalda. También vas a tener todos estos tenis de moda que son para usarse que ya obviamente en su año fueron creados para algún deporte”.

Omar concluye asegurando que Sneakers Fever “va más allá que un evento donde compras tenis, sino que vas a vivir una experiencia”.