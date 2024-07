SOY / Jaime Ibiza: “El buen diseño realmente es arte”

La marroquinería es la producción de bolsos, cinturones, carteras, maletas y otros accesorios, principalmente de cuero, aunque en los últimos años se han añadido más opciones.

En el caso del diseñador tapatío Jaime Ibiza, la herencia de dicho arte viene de su abuelo, pero ahora le toca a él estar al frente de la firma que lleva su nombre, una empresa que mantiene los procesos de manufactura tradicionales y con los más altos estándares de calidad.

Haber llegado hasta ahí es un sueño hecho realidad para este creativo que siempre se aferró no sólo a mantener vivo el legado familiar, sino a crear un sello característico de diseño que trascendiera y que se posicionara en el mercado del lujo y en las mentes de las personas por generaciones.

“La tendencia de bolso femenino para hombre va lenta en latinoamérica, pero si el mercado lo pide, no estaremos ajenos a producirlas”





“Siempre me aferré a la idea de que debía hacer algo a un nivel grande; no me hice un maestro especializado de un día para otro, aprendí en la fábrica de la familia, que estaba a cargo de mi padre, me quedaba todo el tiempo allí, y así aprendí, viendo cómo desarrollaban las colecciones, hasta que llegó el momento en el que le pedí a mi padre que me diera la oportunidad de desarrollar una línea con mi propio estilo.

“Con el apoyo de los empleados que formaban parte del equipo de mi papá de aquel entonces, logré mi objetivo y me dio el reconocimiento y el crédito. A partir de ahí, comencé a desarrollar mis propios bolsos, accesorios y otras piezas”, narra Jaime.

La marroquinería tiene un gran trabajo artesanal detrás, eso es lo que la hace única. “Actualmente, el público busca una historia detrás de cada objeto, porque el buen diseño realmente es arte. Notas cuando a la gente le gusta un producto, porque se queda observándolo, y es cuando decimos que hicimos bien la chamba”, afirma.

Investigar y leer, la base de un verdadero influencer

El creativo lleva a cabo un proceso específico para estar al tanto de lo que las personas buscan y necesitan.

“A veces a los diseñadores nos da por creer que somos la última cerveza del planeta, y realmente te das cuenta de que no es así, que las cosas funcionan diferente en el mercado. Hay que aprender a entender eso y a preguntarte: ¿estás a la vanguardia? ¿Estás en tendencia?

“Es importante entender qué son las tendencias internacionales y tener los elementos necesarios para definirlas, porque el hecho de decir en redes sociales que sólo yo tengo un bolso de edición especial -como por ejemplo un Birkin, de Hermès- no es un diferenciador. Es muy importante conocer los puntos claves que sustentan a las marcas y estudiar mucho sobre diseño.

El bolso Birkin de Hermès es reconocido actualmente como uno de los más exclusivos de la industria de la moda, ya que sólo celebridades como Pippa Middleton, Kate Moss o Sarah Jessica Parker tienen uno de ellos en su armario. De acuerdo con un estudio realizado por la empresa Baghunter en 2016, comprar este bolso en vez de acciones en el mercado u oro, es la mejor inversión que puedes hacer debido a que cada año subirá su valor.

Cada bolso está hecho a mano por artesanos y dura 48 horas su proceso de creación; el precio va desde los 11 mil hasta los 100 mil dólares, dependiendo del modelo y si es una edición limitada que sólo por lista se puede comprar, e incluso, llegan a pasar años para lograrlo.

Asegura que adquirir ciertos productos de lujo es una buena inversión, mucho mejor que comprar acciones u oro





“El gran consejo que le daría a todos, no sólo a los influencers, es que investiguen, que lean, porque eso se está perdiendo, sabemos que la información da todo ese poder para desarrollarnos como personas y como profesionales, es así como funciona al compartir un mensaje en redes sociales, no hay que basarse en lo que sólo nosotros creemos o nos gusta”, afirma.

Sobre la piratería dice: “Yo no he tenido tanto problema, pero considero que las copias o los ‘fusiles’ son un problema que afecta al mundo, una cosa es estar en el mercado compitiendo en igualdad de circunstancias, cada quien con su ADN, y otra querer compararse con el otro en un mercado que ni siquiera es tuyo.

“Nuestra firma tiene otro tipo de diferenciadores que son nuestras campañas, nuestros eventos y lanzamientos; hemos trabajado muy fuerte. Llevamos muchos años haciendo grandes alianzas con empresas importantes como Disney. Hoy tenemos una conexión con ellos, vienen dos o tres sorpresas muy interesantes para llegar a ese punto que deseamos consolidar: estar en el top de la mente de las personas, es todo un conjunto de cosas. A ese tipo de valores me refiero cuando hablamos del éxito logrado”.

Cortesía Jaime Ibiza

Agrega que hay dos palabras que definen su filosofía: Rumbo y ritmo. “Siempre me gusta mencionar que son la clave del éxito: eso te hace enfocarte en lo que va pidiendo el mercado para lograr los resultados.

“Lo anterior surge de nuestro logotipo que quiere decir ‘costura o pespunte’. Si te fijas, son dos ochos engarzados que en la cultura asiática simbolizan prosperidad y abundancia, y en la parte superior se encuentra un signo de “+” para sumar lo bueno siempre a nuestras vidas. Nos levantamos todos los días pensando en esto.

“Siempre tiene que haber un pensamiento claro hacia la creatividad y sobre todo hacia el desarrollo de productos como estos que siempre van a acompañar a la mujer o al hombre durante toda su vida. Es contagiar la filosofía de vida de un amigo que se llama Jaime Ibiza”.

Jaime Ibiza utiliza sólo pieles sintéticas que imitan a la piel natural





En su proceso de fabricación mantiene un concepto de responsabilidad muy importante con el medio ambiente. “Siempre cuidamos los materiales que usamos y evitamos por completo el uso de las pieles, en este caso como diseñador, debes ser consciente en la forma en que mantienes el control del uso de materiales naturales, la piel y demás materias primas.

“Nosotros utilizamos pieles sintéticas, es un material que hoy tenemos con unas texturas impresionantes que imitan a la piel natural. Fabricamos el 20 por ciento aquí en México y el 80 por ciento restante en el extranjero. Ya tenemos muchos años trabajando con este esquema y afortunadamente el mercado nos ha aceptado muy bien”.

Sobre los looks actuales, dice que la idea de combinar todo ya es obsoleta. “El bolso ya no va de acuerdo con el outfit completo; tenemos en parte, un tipo de propuesta para estas ideas nuevas. Lo de hoy es lo monocromático, la idea de que el bolso debe combinar con el zapato el cinturón y el resto de las prendas quedó en el pasado”.

Un reto para el hombre actual

Recientemente el diseñador lanzó su primera colección de accesorios para hombre, y sobre el tema de las tendencias que invitan a portar bolso de diseño femenino para el mercado masculino dice:

“Nos animamos a lanzar la colección de caballero. Esta línea de hombres es una capsulita muy interesante, son seis modelos muy padres e interesantes, con un toque muy actual porque en los diseños de hombres normalmente te encontrabas cosas muy clásicas y pues justo, ahí encontramos ese hueco para empezar a desarrollar esta colección.

“La tendencia de bolso femenino para hombre está muy clara y muy marcada en el mercado europeo, pero en el latino creemos que va más lento todavía. Creemos que por el momento tenemos bien definidas las condiciones sobre lo que busca el hombre latino, pero estamos atentos al mercado, si éste tiende a ese tipo de propuestas, no estaremos ajenos a producirlas.

En este caso la prioridad es la funcionalidad, cada uno de nuestras piezas tiene al menos 10 cierres por todos lados porque se vuelve un accesorio muy cómodo, es una propuesta con mucha modernidad, para un mercado joven y no estamos hablando de una edad, sino de un estilo de vida”, puntualiza.