SOY / Jeanette Toscano: Por la calidad del nuevo diseño mexicano

Actualmente existe una preocupación por parte de los expertos mexicanos del diseño, hacia las propuestas de las nuevas generaciones de creativos quienes, por lo general, se mantienen enfrascados en una sola idea de lo que es la confección, les falta calidad, no saben coser o no se informan sobre la historia de la alta costura, asegura en entrevista la reconocida diseñadora mexicana Jeanette Toscano.

“Y lo que es peor, algunos no conocen a los representantes de la industria nacional e internacional”, añade.

Con motivo de la próxima edición de InnovaModa, plataforma que se ha convertido en impulsora del talento emergente nacional y que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, este 6 y 7 de septiembre, Toscano habla de la falta de accesos a la educación para los jóvenes, quienes, dice, basan sus conocimientos en los llamados influencers de las redes sociales, y de otros medios digitales poco certificados.

“Una de las características principales de InnovaModa, a diferencia de otras plataformas, es que llevan a cabo una curaduría previa con los diseñadores para orientarlos de manera eficaz sobre las tendencias, patrones, bocetaje y otros temas antes de presentar sus colecciones.

“Lo mismo hacen con las modelos que portarán sus prendas, con la intención de ofrecer al público, un contenido de diseño en el que destaque la creatividad y el trabajo bien hecho. Además de orientarlos también en la parte comercial sobre el tema de posicionamiento de su marca, esto es lo que se debe implantar en todo México a favor de una industria que tienen mucho que aportar a la economía nacional”, dice la diseñadora.

En cuanto a la enseñanza y el nivel académico, la experta dice que es necesario aplicar un nuevo sistema educativo, ya que el actual favorece muy poco a los jóvenes talentos.

“Es evidente que en el diseño hay un gran rezago en cuestión educativa; las escuelas tienen que reforzar el tema de la parte creativa y al mismo tiempo destacar la parte comercial, ya que es la que les va a generar ingresos. México ha avanzado como industria de la moda, pero también hay un descuido porque no tenemos escuelas y las que tenemos son muy costosas, entonces las oportunidades de estudiar para personas que tienen menos recursos, pero que son extremadamente creativos, hace que estos se vayan quedando atrás.

“No todos alcanzan una beca y a veces se tienen que trasladar a otra ciudad. Esto provoca que no haya más oferta de marcas nacionales, y puedo decir que quizás esto es a nivel gobierno en donde se debe hablar sobre esta problemática”, destaca.

Dice que en cuestión de materia prima, México puede ofrecer el abastecimiento necesario para la fabricación de telas con las que se elaboren una gran variedad de prendas, que lleven detrás un contexto de sostenibilidad e ingenio.





“Estamos todavía en pañales en ese sentido, porque cuesta mucho trabajo hacer que la gente de que el diseño latinoamericano tiene un gran valor. Hay que demostrar que podemos tener productos de muy buena calidad a través de la parte de sostenibilidad; tenemos todos los recursos para crear textiles de fibras naturales, pero también resulta algo muy costoso. ¿Y cómo podemos llegar a eso si no existe la capacidad de elaborar un diseño que sea vendible y comercialmente bien hecho? Esto sucede en el ámbito de la confección, sobre todo con los diseñadores emergentes, eso es lo que estamos tratando de solucionar en el gremio”.

Más allá de las limitantes, Jeanette coincide en que la falta de pasión por la investigación, y por enriquecer el conocimiento sobre el mundo de la alta costura, por parte de millennials y centennials es muy clara. Dice que los temas de la historia del arte, la plástica, escultura, entre otros, son básicos en la formación de un verdadero diseñador.

“Es muy triste darse cuenta de que en ocasiones, cuando llegan a mi taller jóvenes que quieren aprender, les pregunto, ‘¿qué diseñadores mexicanos conoces?’ Y que ninguno sepa. Y desde ahí, ya tenemos un problema, porque para empezar tienes que saber cuál es tu competencia directa. ¿O cómo vas a estudiar el mercado?, ¿quiénes somos los que están aquí en México?, ¿dónde venden?, ¿cuál es su propuesta o la estética que tú percibes en ellos?, ¿cuál es su estilo?

“Porque para un creativo es muy sencillo hacer un boceto, dibujas algo súper wow, pero no tiene idea de cómo se va a ver puesto, cómo se puede empadronar o coser y la mayoría de los estudiantes, no digo que todos, mandan sus prendas a coser con costurera. En mi generación había chicas que así lo hacían, si no tienes ni idea de coser, ¿de qué sirve que hagas cosas extravagantes, no conocen cómo va a ser la estructura, cómo se va a ensamblar, cómo se va a patronar. Las escuelas tienen que reforzar muchísimo eso”.

Al ser testigo de algunas de las propuestas de egresados de algunas universidades, tanto públicas como privadas, el público puede comprobar un estilo muy encasillado en el estilo urbano, el oversize, el concepto futurista, sin aportar otras ideas que puedan trascender y rebasar las tendencias actuales.

En las plataformas y pasarelas de moda nacionales siempre aparecen los mismos diseñadores cada año, mostrando gran calidad y trabajo, con una propuesta definida que se reconoce a nivel internacional, aunque “no sabes el gusto que me da cuando veo un rostro nuevo. Siempre son los mismos y su trabajo es excelente, pero como que ya le pierde uno hasta el encanto porque no ves nuevas propuestas, ahí siento que la moda sigue siendo un poquito elitista, porque exponer en este tipo de plataformas sigue siendo muy costoso”.

Sobre InnovaModa, asegura que, diferencia de otras plataformas, le sorprende la curaduría que dan a los diseñadores y a las modelos que no son experimentadas, y que tienen perfiles diferentes a las de alta costura.

“Es una gran oportunidad para todo el talento local. Agradezco que me hayan invitado, me da muchísimo gusto que entre ellos sea como una comunidad que se están apoyando a hacer una plataforma para crecer, para que se hable más de moda mexicana”, puntualiza.