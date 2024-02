SOY / Le da poder a nuestro interior con sus diseños

Esta es la primera vez que Ricardo Encinas crea un proyecto artístico a partir del dolor. El sentimiento de pérdida le dio la oportunidad de crear algo único basado en una paleta de color negro y blanco, pero sin perder eso que le ha dado forma y sustancia a su trabajo: La sensualidad.

Así lo afirma el también fotógrafo, videoasta y fundador de la marca Toro, quien ha transformado el concepto del underwear adaptándolo a los estilos de vida actuales bajo la experimentación de nuevas telas basadas en la sostenibilidad. Bajo esta premisa ha empleado nylon reciclado de fibras de mar, en el que descubrió el confort óptimo para este tipo de prendas.

Su nueva colección fue presentada recientemente en la feria Intermoda de Guadalajara, en donde mostró más de 35 looks en un performance que sorprendió al público por lo llamativo de su producción, donde aparecieron trajes de baño que hacen juego con guantes y ropa interior masculina que marca tendencia en el diseño.

“Para mí la ropa interior es poderosa, tú decides a quién la enseñas, el hecho de tener poder de decisión sobre una prenda, la vuelve más poderosa desde adentro. Actualmente, está muy de moda andar enseñándola en redes sociales y para eso debes estar en tendencia, no importa si no tienes buen cuerpo o eres de edad avanzada, debes lucirla bien”, dice Ricardo.

Después de enfrentar un divorcio de una relación de 13 años, a finales de 2023 Ricardo estuvo a punto de cancelar su participación en Intermoda debido a la depresión por la que estaba pasando.

“Fue un cambio muy fuerte en mi vida. Estuve a punto de cancelar Intermoda y cuando tomé la decisión me dijo mi asesora: ‘Al contrario, agarra esta situación y aprovéchala’, yo nunca había creado algo a partir del dolor, siempre lo había hecho a partir del color, de la felicidad, entonces si ves esta colección, es oscura, tiene muchísimo negro y ligeros tintes de color, es una marca muy mexicana y siempre vamos a celebrar nuestro espíritu latino”.

La diversidad en el diseño

El concepto de Toro va más allá de la idea de un guardarropa para la comunidad LGBTQ+; es para toda persona que desee portar algo único con una propuesta diferente.

“Hablar de diversidad es hablar de este tema por completo. En las primeras fases de Toro, se pensaba que todo era de hombre, pero hemos incluido a mujeres en cada campaña porque, por ejemplo, una trusa hecha de algodón de la mejor calidad en colores muy específicos, se ha convertido en un diseño que a diferencia de los demás, no tiene un espacio para los genitales masculinos sino es un ensamble de telas, por eso lo pueden usar las mujeres con mucha comodidad.

“Hicimos un estudio de mercado y casi el cien por ciento de las mujeres que nos compran es para ellas, no para regalar a un hombre. Recordemos que los boxers holgados masculinos en la década de los 2000, fueron tendencia gracias a personajes como las cantantes Gwen Stefani o Pink, por eso se demostró que ellas no sólo tienen que usar siempre encaje en ropa interior, sino que se quieren sentir cómodas. Ahora lo que diseñé para ellas no es tanto ropa interior, sino trajes de baño, los cuales diseña mi hermana”.

Así ha creado conceptos únicos con modelos mexicanos. “Yo he usado modelos indígenas en mis campañas publicitarias, nunca había visto una campaña de ropa interior con un modelo indígena, porque estamos en México, porque tenemos la fortuna de tener a pueblos indígenas todavía. E incluso ellos han firmado contratos con importantes agencias de modelos internacionales. Ahora la moda está muy abierta a los perfiles particulares más que a los perfiles hegemónicos”.

Ricardo es de profesión bailarín de ballet clásico, la música y el arte siempre han sido el medio para proyectar sus creaciones, y en esta ocasión la presentación de la nueva línea en Guadalajara no fue la excepción.

“Es la cuarta vez que nos presentamos en Intermoda, pero hay algo importante, Toro no hace pasarelas, hace fashion shows. Tuvimos a bailarines de la Escuela Nacional de Danza, tuvimos una gran innovación, algo nunca visto en performances de moda, es la primera vez que presento un proyecto basado en mi experiencia personal.

“Soy bailarín de la Escuela Nacional de Danza del CNA, estudié danza clásica de los 10 a los 18, fue cuando me contrató la ópera de Roma, después el Ballet Nacional de Serbia y el de Croacia, estando Roma estudié cine; soy fotógrafo de cine, pero me especializo en coreografías.

“Para mí la música es muy importante, soy directo y fotógrafo de marcas como American Eagle, Abercrombie, Samsung y Hugo Boss. Además, he dirigido videos de música para Paty Cantú y Playa Limbo, entre otros… Mi trabajo surge a partir de la música. Cuando elegí la música para el show de Guadalajara usé la canción de “Como quien pierde una estrella” de Alejandro Fernández, algo muy mexicano y representativo de allá”.

La pasarela se convirtió en todo un espectáculo. Previo al desfile podía ver a varios modelos preparándose para salir a mostrar la colección de algún diseñador de moda que en ese momento no se sabía de quién se trataba.

Cuando comenzó el desfile Ricardo salió a escena portando unos cuernos de toro con la cámara en mano y fue cuando los espectadores se percataron que se trataba de él filmando en back stage todo lo que sucedía.

Y así cuenta el origen de este proyecto. “La marca no se iba a llamar Toro sino Tiburón, con la idea de reivindicar la imagen de un animal que aparentemente es salvaje. La diseñadora Lydia Lavín, fundadora de la carrera de diseño textil en la Universidad Iberoamericana y mi asesora, me preguntó ‘¿Y por qué tiburón, realmente te gusta el mar? Yo nací en Sonora. Vengo del rancho grande, de familia ganadera, vaquera… era un niño de botita vaquera, chalequito y sombrerito.

“Lydia me dijo, ‘mejor por qué no reivindicas la imagen del toro, que en este caso pertenecía más al contexto de mis orígenes”, narra el diseñador.

La ropa interior empodera

Además de trajes de baño y ropa interior Ricardo produce crop tops, taftanes de lino y seda, y ropa para bailarinas.

“A mí la ropa interior me parece muy particular, porque es la única prenda que tú decides a quién la enseñas. Tener el poder de decisión sobre una prenda, hace que ésta se vuelva más poderosa desde adentro. Nunca sabes si un hombre de traje no trae nada, o lleva una tanga o un suspensorio, tú tienes el poder de decidir, es una prenda que a mí me hace sentir bien, además está muy de moda andar enseñando los calzones en redes sociales y tú decides si mostrarlos, porque en esto también hay tendencia”.

¿Bikini o tanga? Y ¿el buen gusto?

En cuestión de moda y prejuicios sobre la ropa interior, el creativo dice que, “en países como Italia, desde el niño al adolescente, usan ropa interior tipo traje de baño conocidos como speedo, en México este tema está muy seccionado y se piensa que si usas este tipo de ropa interior eres gay, cuando en Brasil, usan zunga, un tipo de traje de baño cuadrado y cuando te le pones se convierte en un cuadrito. No es una cuestión de que si eres gay o no, depende mucho de la cultura de cada país y de los tiempos”.

Pero al contrario de lo que la gente piensa, tener un buen cuerpo para portar su ropa no es necesario, “no creo que debas tener buen cuerpo para usar una prenda mía, ¿en qué momento tienes que tener buen cuerpo para ponerte lo que quieras?, mi marca no es para personas con buen cuerpo de gimnasio, lo que debes tener para usar un prenda es seguridad, mucha gente me dice, ‘estoy entrenando para usar tu ropa. Aquellas personas que se la pasan en el gimnasio para tener buen cuerpo en ocasiones son más inseguras.

“Cuando lancé Toro fue con la idea de crear algo para todo tipo de cuerpo que si te pones a ver, marcas más tradicionales te muestran el tipo de cuerpo ideal, pero Toro es para cualquier tipo de silueta”.

La ecología es un tema muy importante en cada confección que realiza e implementa técnicas de sostenibilidad, en cada proceso.

“Desde el principio pensé en cómo mi marca podía tener un menor impacto ambiental 70 por eso empleo nylon elaborado con fibras del mar. La ropa interior es 97 por ciento algodón y 30 por ciento de spandex”. Así aparecen taftanes de lino con aplicaciones de seda y otros productos.

Juan Gabriel, su inspiración

La chamarra que usó el cantante Juan Gabriel en su única presentación en el Palacio de Bellas Artes fue inspiración para crear una línea especial.

“El año pasado lancé la colección Vienes o voy, inspirada en el tema de Juan Gabriel. Cuando se presentó en Bellas Artes, el director Ignacio Toscano, gran amigo mío quien murió hace casi tres años, nos contaba cómo fue que Juan Gabriel se presentó en Bellas Artes, fue el primer cantante en este recinto.

“Fue cuando usó aquella casaca o chamarra dorada con mucho brillo, fue lo más icónico, y le rendí homenaje con una prenda que directamente representará a esa icónica pieza, cada temporada haré una boomber jacket, con un tema específico”.

Cuenta que el diseñador de la prenda se enteró, y lo contactó. “había muchos mitos de que si la había diseñado Mitzy u otras personas. El diseñador original se llama Gilberto Granillo, le gustó el homenaje, él fue el diseñador de la chamarra y de muchos vestuarios para Juan Gabriel”.