Soy más mexicana que vosotros: Ágatha Ruiz de la Prada

La famosa diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada estuvo varios días de visita en México siendo uno de sus paraísos favoritos el Caribe Mexicano, donde presentó en el Hotel Breathless Cancún, una pasarela mostrando su última colección para esta primavera-verano, destacando piezas para la playa llenas de color, elemento básico de su marca.

Después de una noche de glamour, platicamos con la creativa española quien se declara más mexicana que nadie, “la primera vez que vine a México, dije soy más mexicana que vosotros”, expresó sonriente durante la charla, dejando claro que la moda es su vida y, “me voy a morir creando, no se me ocurre otra forma de vivir”.

Se confiesa enamorada de los colores de México / Foto JDS

Para la aristócrata española con tantos años en la industria, sus piezas deben formar parte del guardarropa de quien gusta vestir bien. “Lo bueno de mi ropa es que no pasa de moda, gustan o no gustan pero no pasa de moda”.

Confiesa que no tiene un color favorito, pero sí destaca el que tiene en su estudio en España. “Lo he dicho muchas veces, no tengo un tono que me defina, pero hay quienes dicen que el rosa mexicano es mi predilecto, de hecho mi estudio es rosa y naranja”.

Telas vaporosas en prendas de playa / Foto JDS

Destacó que su abuela era de Guatemala y cree que por ese país latino se refleja el colorín mexicano en ella, en algunos diseños, así como en su estudio, debido a que la moda en España ha sido de una austeridad total, “fue la tierra que descubrió el negro, era como una cosas religiosa, en cambio el color es como muy ancestral, un poco de querer matar los malos espíritus”.

El Caribe mexicano inspiró la nueva colección / Foto JDS

Para Ágatha la moda sin género se ha convertido en la tendencia del momento, es imparable e interesante. Respecto a este tema se pregunta, “¿por qué los hombres no pueden adornarse como las mujeres?, ahora hay un momento transgénero, de hecho el otro día en mi desfile tenía travestis, era precioso me emocionó mucho”.

Sofisticados diseños para primavera / Foto JDS

A sus 61 años la diseñadora dijo que además de estar creando siempre piezas también se da tiempo en el amor y ahorita está estrenando un nuevo galán que se quedó en Madrid. “Mi corazón está muy bien, es que tengo un novio nuevo, llevo mes y medio, esta separación de varios días está siendo complicado pero aquí estamos”, comentó feliz.