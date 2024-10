SOY / Pedro Moctezuma cambia los excesos por el bienestar

En medio de las luces del antro, los amigos piden fiesta hasta el amanecer. En las primeras horas del día, el sentimiento de poder tenerlo todo hace que la vida parezca un mundo mágico de completa felicidad al que queremos pertenecer por siempre. Pero la realidad comienza a hacer estragos en la mente y en el cuerpo, y es entonces cuando los demonios comienzan a atacar.

“Mi mayor reto actualmente es controlar a mis demonios internos. Llega un momento en la vida en el que tienes que saber hacia dónde vas, entonces el negocio va bien, el éxito está presente en la vida, pero debes controlar tu mente y controlarte internamente”, dice Pedro Moctezuma en entrevista con El Sol de México.

El empresario está a cargo de Zen Experience, un encuentro wellness donde varios especialistas en el tema se reunirán para ofrecer cursos, talleres y pláticas sobre las técnicas holísticas que pueden llegar a ser una herramienta para encontrar el equilibrio emocional en la vida de las personas.

Moctezuma creó esta iniciativa a partir de su propia experiencia, al vivir en un ambiente lleno de excesos que existe en el mundo del entretenimiento. En ese contexto, dice, se enfrentó a la depresión, la ansiedad y a los efectos producidos por tomar una decisión equivocada en su vida.

Ahora envía un mensaje a la sociedad sobre cómo la meditación, la reflexión y el mindfulness pueden lograr la transformación y el equilibrio emocional en las personas.

“A veces con una sola sesión de repente se activa un chip que te despierta, un clic que te hace reaccionar. Hay veces que tardas una semana, dos, tres o cuatro meses, pero cuando hay constancia y persistencia, el cambio viene con mayor rapidez. Si tú aprendes a controlarte, si tienes control sobre tus bajas pasiones, sobre todo lo que ya sabemos que nos afecta, todo lo que te hace ese ruido, esa chinga que existe en tu vida, vas a ser exitoso en todo lo que hagas: en tu relación personal, en tu relación de pareja, en tu relación de familia, en los negocios, etcétera”.





Afirma que para lograrlo se debe encontrar el perdón hacia uno mismo, y que eso no tiene nada que ver con la religión, sino con el hecho de encontrarse con uno mismo y conocer dónde surgen nuestros problemas y atacarlos de raíz.

“También las relaciones y la metafísica son parte de este proceso, a través de ellas encuentras y descubres cómo es el perdón, aprendes cómo es la relación o la diferencia entre religión y metafísica, pues yo creo que la religión y la metafísica no están peleadas. Yo no soy una persona religiosa. Yo creo en Dios, creo en nuestro señor Jesucristo como salvador, pero no en la iglesia católica, yo creo en ese ser de de luz de amor, que nos viene a enseñar aquí lo que es el perdón, el espíritu que él mismo creó, que es una un amor cuántico, es un amor que se junta con la ciencia.

“Todos somos energía, y finalmente lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sale de tu boca viene de lo que pensamos y de nuestra mente”, añade.

Confiesa que el mayor legado que dejaría al mundo y a sus hijos es, “agradecer que la vida me haya dado la oportunidad de ofrecerle a las personas estos eventos, poder sembrar una semilla en cada ser, si es en una persona está bien, si es en dos, si es en 100 mil, o en un millón para mí es lo mismo, si le puedo cambiar la vida a alguien es mi mejor labor, y no sólo yo, si podemos nosotros como comunidad cambiar la vida a una persona, lo agradezco infinitamente”..

Sobre el evento invita a sumergirse, “en una experiencia única diseñada para ayudarte a superar la depresión, la ansiedad, el insomnio y la soledad. Este evento te ofrece herramientas prácticas y alternativas de medicina integral y holística para una vida más feliz y conectada.

“En un momento en que el uso de antidepresivos y ansiolíticos alcanza niveles sin precedentes, creemos firmemente en el poder de los enfoques orgánicos y naturales para celebrar la armonía con la Tierra y descubrir cómo podemos cuidar de nuestro bienestar mientras protegemos nuestro planeta, a través de una experiencia que te guiará hacia una existencia más feliz y equilibrada”.

Heredero de una filosofía de vida

Así como su padre, Luciano Moctezuma Saad, fruto de la relación de Pedro Moctezuma con Paola Saad, al igual que su hermano Rocco, llevan consigo lo que para ellos representa la filosofía de vida que su padre les inculcó.

“Cada vez hay más evidencia científica de que estas cosas sirven, o sea, cada vez nos estamos dando más cuenta de que las prácticas de meditación, que el enfoque en el bienestar holístico que incluye la nutrición, el cuidado personal y otros puntos básicos en la estabilidad del ser humano, sí funcionan. Hay evidencia de esto y pues qué más que empezar a una temprana edad como yo, tengo 21 años, y pues teniendo el ejemplo de mis dos padres que tengo, Pedro, he logrado entender el proceso. Él es quien está organizando este festival y también mi mamá, Paola Saad, se dedica a hacer muchas meditaciones y también va a estar en este evento, dando pláticas de plantas medicinales. Tengo estos dos ejemplos que me han hecho crecer en este mundo”, señaló Luciano.

Para él, las enseñanzas que obtuvo de sus padres, van más allá de cualquier situación ajena a los sentimientos hacia la familia y los daños emocionales que ésta pueda ocasionar.

“Desde muy pequeño, mis padres me han enseñado la importancia que tiene la estabilidad emocional y el beneficio que tiene para ti y también para las demás personas, cuando tú empiezas este camino y te empiezas a enfocar en ti y en tu bienestar, pues se comparte a la gente de tu alrededor, es como abrir los ojos y estar dispuestos a esta oportunidad y conocer y ver cómo la meditación te va beneficiando a ti y a los de tu comunidad”, comenta.

Sobre si después de lo que vivió su papá en la etapa más difícil de su vida, tuvo que tomar alguna terapia especial para ayudarlo a superarla, dice: “Como tal, una experiencia fuerte o traumática no, mis papás han estado muy presentes durante toda mi vida. Mi papá siempre se dedicó a eventos en la noche, a organizar festivales de música electrónica, que es una industria totalmente opuesta a la que se dedica ahora, entonces, tengo este ejemplo de superación.

“Es como esta transición que he vivido desde chiquito, de tener un padre que se dedica a la noche y ahora alguien que se está dedicando al wellness. Entonces, pues no, no es como una experiencia traumática es más bien como ver una transición de un negocio a otro que al final es un enfoque diferente. Yo estoy estudiando Ingeniería de Negocios en el ITAM y ayudo en lo que más puedo a mi papá, o sea, soy parte ahora del equipo de Zen Experience, viendo todo lo que tiene que ver con este tema, cómo vamos a llevar a cabo este evento, tenemos muchos casos de éxito, hay muchos testimonios de lo que fue Tulum 2023 ahí fue la primera vez que vivimos algo así, y como la gente estuvo muy feliz. Mucha gente a partir de ese festival tuvo la iniciativa de empezar su vida de nuevo, saludable, enfocada en el bienestar. Gente cercana, amigos y familiares y otros más siguen adelante”, confirma.

Zen Experience 2024 es un Festival de meditación que se llevará a cabo el 7 y 8 de diciembre en el Parque Bicentenario, con conferencistas como Deepak Chopra, Nam Nidhan y Vandana Hart

En aquel primer evento, más de 7 mil 500 participantes vivieron cinco días de profunda sanación y renovación, con actividades como yoga, conferencias, meditación, sound healing, biohacking, música, arte, cultura, y una alimentación ancestral basada en la ayurveda y la herbolaria.

“Tulum fue una experiencia mágica y un cambio radical en mi vida. La participación de figuras influyentes como Deepak Chopra y Nam Dihnan y Prem Dayal fue clave para el crecimiento personal de miles de asistentes”, dice Pedro.

Líderes de diferentes actividades, encabezados por Deepak Chopra, Nam Nidhan, Michel Domit, Michel Rojkind, Vandana Hart, Prem Dayal, Claudia Lizaldi, Don José Campos, Chris Mahne, Mose, Rodrigo Gallardo, Har Hari, Mónica Piccolo, y un gran elenco, compartirán su conocimiento en actividades como yoga, conferencias, meditación, sound healing, biohacking, música, arte, cultura, y una alimentación ancestral basada en la ayurveda y la herbolaria.