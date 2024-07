Subió un video en redes y ahora presentará su primera colección en París

Entre cientos de telas, Gilberto Brizuela, ya escogió las mejores; lleva meses cosiendo, dibujando y cortando, para lograr la hechura perfecta. Sabe que esos hilos y agujas deben ser manejados con toda maestría porque París le espera para convertirse en el primer diseñador mexicano en presentar una colección de moda masculina en la Semana de la Moda, el próximo septiembre.

A través de un video en redes sociales que se hizo viral, los organizadores del magno evento de moda se dieron cuenta de su talento y lo contactaron. El video lo realizó en las calles de París como parte de un promocional para su marca.

Sastrería con un toque disruptivo / Foto: Cortesía Gilberto Brizuela

“Decidí tomar la esencia de las calles de París para una campaña de mi marca en redes, donde los modelos eran las personas que se encontraban allí. Fue todo un concepto del Street style de la Ciudad de las Luces.

“La respuesta fue muy favorecedora ya que algunas personas pensaban que podrían salir en las fotos, y me mandaban comentarios muy positivos”, dice Gilberto.

Originario de Salamanca, Guanajuato, el diseñador confiesa que con este logró no sólo ha cumplido el objetivo de trascender con su marca hacia nuevos mercados y clientes, sino que reafirma su misión de dar a conocer la cultura de México en otros países y demostrar el nivel del diseño nacional.

Diseño alternativo y elegante / Foto: Cortesía Gilberto Brizuela

“Estoy en el proceso, trabajando en mi colección. Me gusta lograr cosas grandes y esta es una de ellas. Me siento muy orgulloso de convertirme en el primer mexicano en presentar una colección masculina en la principal capital de la alta costura”, dice el diseñador.

Describe que el alma de la colección, “es honrar la maestría artesanal de las manos mexicanas, honrar a todos los talentos que tenemos en nuestro país y a los procesos ancestrales… Es llevar un poco de nuestra cultura a París.

“La línea se divide en tres secciones: La primera es pasión y tradición mexicana, un área enfocada a presentar nuestros colores, nuestros materiales y la vida mexicana. La segunda es la parte más formal de la marca, es lo más comercial: sobriedad y elegancia. Y la tercera, es la sección de vanguardia e innovación, estamos contando esta historia a través de 25 a 30 diseños”.

Estilo sartorial / Foto: Cortesía Gilberto Brizuela

Para el creativo la seguridad en este tipo de desafíos representa una herramienta básica, tanto en lo personal como en el desarrollo de su trabajo.

“El temor más grande que siento ante esta gran oportunidad, es que no llegue algún traje o que una prenda se pierda en el camino; no me considero una persona tan temerosa porque lo que he aprendido en este camino de la moda, es que siempre hay problemas y el reto es resolverlos, el reto es no tener miedo, y enfrentar las cosas que surjan, lo que tal vez me preocupa, es que no esté entre mis manos resolverlas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Llevar el talento de tantas manos a París, es un gran honor, me llena de orgullo ser un ejemplo de que la moda mexicana sí existe. El no tener miedo al qué dirán, ha regido mi vida en todo momento”.

Para el hombre arriesgado / Foto: Cortesía Gilberto Brizuela

Gilberto describe cómo es el proceso creativo que existe detrás de la confección de una colección especial para pasarela.

“Nunca se debe perder el camino cuando empiezas a desarrollar el proceso creativo de una colección; hay que tomar un solo camino, desarrollar un concepto definido, así lo voy trabajando hasta que surge la obra maestra.

“La colección lleva una sola línea, una colorimetría y un Pantone definidos, trae toda una identidad para que al verla tenga una razón de ser y se convierta en toda una experiencia”.

Se presentará en septiembre en la Semana de la Moda de París / Foto: Cortesía Gilberto Brizuela

Su estilo, dice, se basa en las tendencias, pero siempre con un sello disruptivo, usando la sastrería clásica, e incluyendo el patronaje para que siempre se mantenga elegante pero de manera innovadora, esa es la línea de la marca.

“Diseñamos para el hombre más conservador, hasta el más arriesgado, en redes esto último, es lo que tiene más impacto. Si comunicamos esto llama más la atención; nos gusta dejar en claro a nivel sastrería, que las tendencias cambian, siempre tratamos de innovar y proponer”.