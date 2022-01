Suéteres que son vestidos y faldas de hombre, ¿qué opinas de la moda Rebelde?

Pantalones de pinzas, faldas para hombre y suéteres-vestido, así es como los protagonistas de la nueva serie Rebelde piensan imponer tendencia en las nuevas generaciones, al igual que en la música, como lo hizo en su momento el grupo RBD a principios del año 2000.

Los blazers rojos siguen enmarcando el estilo preppy, una tendencia que regresó a partir del 2021 y que por el 2008 fuera referencia de series como Gossip Girl, con el estilismo de Blair Waldorf.

Regresa Rebelde a las pantallas: nueva generación, mismo espíritu

La propuesta es retomar la estética college, pero como siempre con un toque chic, o tal vez de rebeldía, pero es como desde los inicios de la primera telenovela quisieron mostrar Mia Colucci (Anahí), Roberta Pardo (Dulce María), Lupita Fernández (Maite Perroni), Diego Bustamante(Christopher Uckermann), Miguel Arango (Alfonso Herrera) y Giovanni Méndez (Chrsitian Chávez).

Y sí, fue todo un éxito, los adolescentes de la época de toda Latinoamérica, enloquecieron con sus protagonistas y con sus looks. Todos por lo menos traían una corbata, falda tableada de mezclilla blazer rojo y jeans.

Estos outfits eran la insiginia de la icónica escuela Elite Way School, que en 2004 alojó a la generación RBD, y ahora es este remake de Netflix, lucen detrás de una vitrina junto con instrumentos, trofeos y otros accesorios de sus protagonistas, como un recuerdo de los ídolos que llenaron estadios, rompieron récords en venta de discos y pasaron a la historia como todo un suceso musical.

En una escena aparece frente a esta vitrina Luka (Franco Masini) quien es sobrino de Mia. Se trata del argentino millonario que busca conseguir el sueño de ser cantante, a pesar de la oposición de su papá.

Luce un chaleco que pareciera quedarle grande y una bermuda con pinzas color caqui. Y es que los chalecos tejidos de los que Tommy Hilfiger hizo gala en sus pasarelas en la década del 2000, se retoman actualmente y sobre todo en esta trama, pero de forma oversize, tanto, que hasta se convierten en vestido, como el que usa Jana Gandia (Azul Guaita).

Así aparece la mayor parte de las escenas sin dejar de lado sus outfits tipo Chanel de niña junior, popular y empoderada. Pero tenía que romper con un detalle que distinguiera a esta joven it girl para sorprender a su apenas un millón de seguidores: un cinturón de piel con compartimientos para el celular y cartera que en este caso, sustituye a las tradicionales cangureras que hasta hoy se mantienen como favortias de los más fashionistas.

Si duda, ellas lucen siempre en tendencia y jugando un poco con la apariencia de acuerdo a la personalidad de cada personaje, como en el caso de M.J. (Andrea Chaparro) que proviene de una familia conservadora y religiosa. En un principio confunde con sus looks de niña buena para después revelarse, a partir de un atrevido vestido de minired y eslabones estilo Paco Rabanne que Jana le presta para lucir en el show que darán en su residencia, durante una fiesta. Esa noche su pasión por la moda sale a flote, se suelta el cabello y después de interpretar a Selena, se convierte en toda una nueva versión, más atrevida, haciendo de sus mejores aliadas a las minifaldas y los escotes.

Emilia (Giovanna Grigo) la brasileña de un grado más arriba que la nueva generación, crea sus propio estilo, falda, chamarra de piel y un mechón en el cabello al estilo Thalía de los 90. Juega con su personaje lésbico y en ocasiones decide usar el pantalón de pinzas caqui del uniforme, al igual que los hombres, pero haciendo juego con una chaqueta tipo torera, con la que logra capturar la atención de Andi (Lizeth Selene).

El que viene a romper el tono chic y fresa de la Elite Way School es Dixon, quien con todo su talento destaca entre todos por defender ante todo el género urbano, a él no le importan las críticas y se imponen con faldas largas y negras muy al estilo Maluma y Bad Bunny, y con sus peinado estilo mohicano y bicolor también opta por los trajes oversize de colores vivos. Se convierte en el mejor aliado de Esteban Torres (Sergio Mayer Jr.) un chico becado sencillo al que no le preocupa mucho la moda sino encontrar a su mamá, una famosa pianista.