Taylor Swift y su evolución de estilo con el que ha impuesto tendencia

El éxito musical de Taylor Swift la ha llevado a ganar millones de fans alrededor del mundo, pero la trayectoria de la artista nacida en Reading, Pensilvania, también se ha visto influenciada por la moda, imponiendo tendencia entre sus seguidores.

Desde sus inicios, demostró que posee un gran estilo a la hora de vestir, sobre todo cuando aparece en alguna alfombra roja, arriba del escenario o ante los reflectores, donde cautiva con sus sofisticados y llamativos looks.

El negro es uno de sus tonos favoritos / @taylorswift

Aunque en su vida cotidiana viste como una persona “normal”, con prendas básicas como jeans, pantalones deportivos, t-shirts, suéteres, crop tops, minifaldas denim, vestidos veraniegos y sneakers, cuando se trata de aparecer en público, se transforma y entre su estilo más glamoroso destacan los brillos, lentejuelas,transparencias, diseños metalizados, escotes halter , tacones y plataformas.

De acuerdo a los expertos en moda, la intérprete de Shake it off, domina la tendencia aesthetic, que su significado en español es “estética” y consiste en combinar diferentes tonos del mismo color, texturas, contrastes y asimetrías.

Este jueves, Swift de 33 años ofrecerá el primero de cuatro conciertos en Ciudad de México, de su gira mundial The Eras Tour, y con motivo de su visita en territorio nacional, en Círculos repasamos la evolución de sus looks y estilo.

Sus inicios

En 2006 lanzó su primer álbum discográfico homónimo, con el que se dio a conocer como cantante y compositora del género pop y country. En esta época sus looks fueron influenciados por la tendencia country, es decir con estilo campirano, colores otoñales, vestidos largos con estampados de flores, y botas vaqueras que le ponían el toque chic a los atuendos.

Algunas veces apuesta por los look desenfadados / @taylorswift

Dos años más tarde, en el lanzamiento de su siguiente producción discográfica Fearless, con el que se consolidó como una joven promesa musical, se inclinó por vestidos voluminosos y uno que otro midi, con looks donde predominaron siluetas románticas y bohemias. Además incluía accesorios como collares largos.

Con su disco Speak Now, lanzado en 2010, la cantante de inclinó por un estilo más “etéreo”, es decir que muestra un poco de piel a través de aberturas cut out y asimetrías, prefirió los vestidos que tuvieran pocos detalles para mantener un look sobrio y otros con ligeras transparencias.

Looks generacionales

Para la mitad de su carrera musical, optó por looks que rinden homenaje a los años 40 con vestidos brillosos de flecos, looks con lentejuelas, vestidos largos de cuello redondo y cortos en color negro. Fue aquí cuando Taylor puso de moda los labios rojos y el flequillo que cubría toda la frente.

Estampados en colores vivos / @taylorswift

Después se vio influenciada por la década de los 80. Sus looks incluían faldas tipo skater, saturación de brillos crop tops, gafas estilo aviador, faldas corte A, maquillaje natural, jumpsuits, entre otros.

Tendencia pink y looks atrevidos

En los últimos años hemos visto a una Taylor muy femenina, con looks en diferentes tonalidades en rosa y prendas con detalles como estampados de flores, holanes, drapeadas, mangas abullonadas, además de piezas de peluche como abrigos, que son el complemento de los looks.

Vestidos de gala / @taylorswift

Asimismo, ha lucido atrevidos looks que realzan su delgada silueta, al igual que sensuales escotes, botas altas y bodies.