Te decimos cómo darle la vuelta a los básicos jeans para estar en tendencia

En chamarras, pantalones, shorts, hasta camisas, el denim se ha apoderado del armario de millones de personas alrededor del mundo; según un estudio publicado en The Consumer Reports, en promedio, se tienen diez pares de pantalones vaqueros en el armario, prenda que representa el 30 por ciento de todo el mercado de ropa en nuestro país.

La mezclilla se ha convertido en uno de los textiles favoritos de aclamados diseñadores internacionales, quienes la emplean para confeccionar prendas de diferentes estilos como parte de sus colecciones.

Su historia se remonta al año 1800 / PIxabay

Su historia se remonta al año 1800, cuando los obreros en las minas requerían de un vestuario durable que les permitiera trabajar largas horas, evitando lesiones en la piel mientras estaban en contacto con materiales tóxicos; la primera prenda que se creó para esta finalidad fue un overol.

“Desde un inicio este textil fue hecho para la clase obrera, pero lo que nunca se imaginaron es que el resultado iba a ser masivo, todo este movimiento se le atribuye a Lévi-Strauss cuando abrió una tienda en San Francisco donde vendía materiales para obreros, incluidos los pantalones que creó con una idea más reforzada, y logró cambiar la historia de la moda”, contó el stylist Viko Navarro a Círculos.

Combínala con accesorios originales / Pixabay

El también personal shopper con más de 10 años de experiencia en el mundo de la moda, mencionó que su versatilidad es lo que hace que sea uno de los textiles más consumidos a nivel mundial. “La mezcilla es un material que se hace a partir de un hilo que es muy maleable, es decir que se puede teñir, deslavar, desgastar, cortar… Hacerlo de todas las formas posibles, y eso considero que es su principal atractivo para la moda, cada quien los usa como más les guste”.

Compartió que aunque en la actualidad existen infinidad de propuestas y estilos, para elegir el correcto, Viko dijo, que hay que encontrar nuestro modelo ideal, “la ropa y nuestros looks son parte de nuestra personalidad, pero también debemos usarla a nuestro favor, quizás para disimular partes de nuestro cuerpo que no nos gustan o al contrario, resaltar lo que más nos guste, es por eso que yo siempre recomiendo consultar a un experto para que nos oriente sobre qué prendas en especial o qué pantalón no nos puede faltar en el armario”.

El primer diseño que se creó fue un overol / Pixabay

Ahora está en tendencia el estilo mom jean, que es de tiro alto a la cintura, de corte holgado y de pierna recta, lo que logra un efecto visual de una figura estilizada, “los hemos visto en tendencia y se han covertido en los favoritos por las ventajas que nos dan, lo que puedo decir es que cuando encontramos unos jeans que nos hagan sentir cómodos, que nos acomplen bien, de verdad que esos ya no los dejaremos usar, nunca”, compartió entre risas, recalcancado, que eso le ha pasado en varias ocasiones.

De las tendencias con denim mencionó que hoy en día los looks de mezclilla ya son aptos para el día a día, “lo que en un principio era considerada una ropa para looks relajados o para sólo usar cuando no trabajaramos, ahora es todo un fenómeno y la tendencia está más fuerte que nunca”, mencionó.

El estilo "mom jean" está en tendencia / Foto cortesía Adrián Vázquez / El Sol de México

El experto compartió que el must de la temporada es el total look denim, que para el próximo año se intensifica, “ya no hay marca que no apueste por una colección denim, ya se proponen para el día a día y la siguiente tempora seguirá muy vigente”, agregó.

Asimismo, mencionó que la prenda más chic de esta temporada es la falda larga de mezclilla, “es una prenda que viene con mucha fuerza, desde la temporada pasada la hemos visto, pero en las próximas vendrá con más propuesta”.

Reglas básicas para vestir denim con estilo

Aunque pareciera que es una tendencia que no requiere “reglas” para vestir, la realidad es que para lograr inyctarle más glam a tus looks denim, el especialista en moda, compartió cinco tips básicos que puedes empezar a implementar para elevar tus outfits.

Total looks: Si el look es de dos piezas, busca que sean del mismo color, pero si buscas hacerlo de tres, puedes mezclar los tonos, pero logra siempre una simetría. “Esto hará que te veas más alineado y monocromático”.

Juega a favor del clima: La mezclilla también es una aliada para el clima, existen de diferentes grosores, que pueden curbrirte del frío o que te hagan sentir fresco. Opta por tener en tu armario este tipo de prendas.

Agrega estampados y otros apliques / Foto cortesía Adrián Vázquez / El Sol de México

Denim básico: Si sólo te gusta usar pantalones, Viko recomendó combinarlos con playeras o blusas de colores primarios o neutros, “algo que nunca falla es la mezcilla azul con blusas o t-shirts rojas o amarillas, pero también el blanco y el negro es un básico que no puedes dejar de usar”, mencionó.

Mezclilla con piel: De acuerdo con el experto, es una combinación que no pasará de moda, ya sea que busques prendas que ya tienen aplicaciones en piel o combinar tu camisa de mezclilla con chamarra de piel, “esto es un look ideal para salir con amigos a cenar, para una fiesta casual, en donde no quieres ir muy arreglado”, dijo.

Look casual: Si lo que buscas es un look casual pero que no pierda estilo son los tenis o sneakers, combinar este tipo de calzado te dará comodidad, pero te pondrá en línea con la tendencia Y2K, que está siendo el must, “también puedes atreverte a lucir calzado denim, que también está ganando terreno”.