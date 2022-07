¿Te gusta que te regalen flores? Te decimos cómo lograr que duren más con los tips de una experta

El profundo amor que siente Renata de Anda por las flores y la naturaleza, la motivó a estudiar un diplomado intensivo en diseño floral y montar su propio estudio Santa Flora, mismo que inauguró recientemente.

Se trata de un concepto enfocado a hacer diseño floral de autor, inspirándose en la libertad natural que existe en las flores y plantas de estación.

Renata de Anda / Cortesía Santa Flora

“Recuerdo que desde muy pequeña sentía una gran conexión con las flores, siempre que veía algo florar me encantaba, es como un profundo amor que tengo en mi corazón y de alguna forma decidí convertirlo en mi sustento profesional, además, me hace muy feliz dedicarme a esto”, contó la florista a Círculos.

Según la experta, en nuestro país hay una variedad infinita de flores, vainas, follajes, frutos y elementos naturales que representan la excentricidad y belleza de la madre tierra y su misión es traer toda esa variedad mágica a la vida cotidiana.

“Es cierto que hay tendencias de arreglos florales, y flores de temporada como por ejemplo los alcatraces que son a inicios de año o las dalias que ahora están en su apogeo, pero siento que la identidad propia de cada artista es la que marca la tendencia o estilo, al final cada quien sabe con su visión los colores que quiere usar y lo que busca transmitir”, dijo.

Diseños minimalistas / Cortesía Santa Flora

Añadió, “nuestro enfoque está en embellecer todos los momentos de nuestros amigos, clientes y colaboradores, desde lo más cotidiano hasta los días más especiales y memorables”.

En Santa Flora, se promueve el consumo de insumos de productores locales, yendo acorde con las estaciones de la naturaleza y apoyando a la economía mexicana.

“Este es mi estudio, aquí nacen las ideas, aquí se trabajan las flores al día, todo absolutamente todo, es personalizado, me gusta ser yo quien atienda a las personas que quieran llevar alegría a sus hogares o eventos, la verdad es que cada proyecto está hecho con mucho amor”, comentó.

En este espacio, se explora el lugar que conforman las flores en nuestro ecosistema, por lo que durante la inauguración se expusieron algunas instalaciones florales como Flor Santa, compuesta de una mesa de cuatro metros de largo conformada por flores de diferentes tamaños, texturas y colores como la heliconia peluda.

“Con estas instalaciones que monté para la inauguración, quiero mostrar flores distintas y cómo las enfoco como elemento sensorial y curativo a través de los tiempos, además del papel sociocultural que conforman en nuestro país y por último la sinergia existente entre flores y tecnología”, explicó.

No tiene una flor favorita, “es imposible decir con qué flor me gusta trabajar más, pero sí puedo confirmar, que me encanta hacer arreglos con flores extrañas, que sean visualmente atractivos, mágicos y jueguen con colores, texturas, tamaños y formas como la heliconia peluda o la magnolia”.

Sobrio y elegante / Cortesía Santa Flora

Para de Anda, lo que transmite un arreglo floral es, “amor, placer, gozo, abundancia, paz, creo que verdaderamente las flores amenizan un espacio, si hay un arreglo floral en tu casa o en algún lugar te sientes arropado, a gusto, hasta sonríes… las flores levantan y animan cualquier espacio, desde una sola flor hasta un arreglo seleccionado; rodearnos de elementos naturales cambia nuestra forma de percibir el entorno y la vida misma,” comentó.

Recalcó que el diseño floral lleva existiendo hace mucho tiempo, pero en los últimos años se ha convertido en un fuerte movimiento, “más que ser floristas, podemos decir que somos artistas, el diseño floral tiene una línea muy delgada en el mundo del arte y la naturaleza”.

Tips para cuidar tus arreglos florales

La experta nos compartió los tips básicos para cuidar los arreglos florales o flores que tengamos en casa.

Renata hizo hincapié en que nunca intentes ponerle una aspirina al florero, “esto es un mito que nadie sabe de dónde surgió, pero de verdad no le hace nada bien a las flores”.

Artemisa / Cortesía Santa Flora

Recalcó que cada flor requiere cuidados específicos, por su tipo de tallo, tamaño y otras características, sin embargo, un aliado en su cuidado son los sobres de alimento floral, “los encontramos en cualquier florería o vivero, pero si no tenemos acceso a este alimento, la solución es una mini gota de cloro al agua, por que esto evitará que se llene de bacterias nuestra agua”.

Otro de los básicos que no puedes olvidar, es que todos los días hay que ponerle agua al florero, “las flores toman agua, necesitan hidratarse como los humanos y de verdad toman agua por su tallo, por eso todos los días hay que poner agua a nuestro florero aunque tú digas que tenga”.

La joven florista compartió que el cambio del agua es “intuitivo”, “si ves que ya se esta poniendo turbia, hay que cambiarla de inmediato, por que esto provoca que nazcan bacterias y el tallo comience a pudrirse”.

Recomendó que, si se compra un ramo de rosas, antes de ponerlas en un florero hay que cortar el tallo en forma diagonal, mantenerlas en un lugar fresco y con suficiente agua.