Tiffany & Co. presenta su campaña “Fuerza infinita”

En celebración de la continua reapertura de sus boutiques en todo el mundo, Tiffany & Co. lanza la campaña Infinite Strength , mediante la cual, el 100% de las ganancias de las ventas globales de la colección Tiffany Infinity que sucedan del 1 de julio al 31 de agosto, serán donadas a CARE, una organización humanitaria líder que lucha contra la pobreza mundial.

Los fondos recaudados además de respaldar la misión de la institución, abordarán la capacidad de recuperación financiera para las comunidades más vulnerables afectadas por Covid-19, especialmente mujeres y personas de color, con un compromiso mínimo de dos millones de dólares.

Esta campaña sigue el compromiso de The Tiffany & Co. Foundation que presentó en abril pasado que consiste en donar un millón de dólares a causas relacionadas con coronavirus que respaldan el Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 para la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Respuesta e Impacto Covid-19 NYC COVID-19 de The New York Community Trust.

"Con esta campaña, nuestros clientes pueden unirse a Tiffany para difundir un mensaje de fortaleza y optimismo", dijo Anisa Kamadoli Costa, directora de sostenibilidad de la firma joyera, a través de un comunicado.

El motivo de la colección es un poderoso símbolo de infinita fuerza y optimismo, y un símbolo atemporal de conexión continua. Los 37 estilos de la colección se incluirán en la campaña Tiffany Infinite Strength. Los diseños abarcan pulseras, anillos, aretes y colgantes y estarán disponibles en oro blanco, amarillo y rosa, platino y plata esterlina, con estilos selectos con diamantes.

Con este compromiso, Tiffany puede ayudar a los más afectados por los desafíos financieros y de salud en todo el mundo en apoyo de CARE y proyectos como estos:

Cortesía: Tiffany & Co.

• En países de todo el mundo, otorgará pequeñas subvenciones a negocios informales y medianas empresas (generalmente con 1 a 20 empleados) para resistir la pandemia.

• En los Estados Unidos, la entrega de alimentos a los residentes confinados en el hogar y otros elementos esenciales al mismo tiempo que requieren un ingreso a los trabajadores desempleados o subempleados de la economía de “trabajos esporádicos”.

• En India, apoyará a los asalariados que se han visto obligados a abandonar sus trabajos cuando regresen a los hogares rurales con ingresos adicionales para satisfacer las necesidades básicas.

• En el sudeste asiático, apoyarán a millas de mujeres y sus familias que han perdido sus empleos en fábricas con ingresos adicionales y capacitación en habilidades.

• En China, expandirá las oportunidades económicas para las familias al proporcionarles una vivienda segura.

• En África meridional y oriental, las familias se enfrentan a una grave escasez de alimentos, por lo que organizarán ferias de alimentos y brindarán asistencia y planificación financiera.

• Lanzarán otros programas en EE. UU. para brindar apoyo a las pequeñas empresas dirigidas por mujeres y personas de color.