Trajes combinados con t-shirts o con suéteres, la tendencia que predomina en el otoño

Una de las prendas básicas en el armario masculino son los trajes sastres que durante décadas han sido vistos como una prenda que solo podía ser utilizada por personas maduras o para un acontecimiento especial, sin embargo, los tiempos han cambiando y ahora es uno de los must have de las nuevas generaciones.

Últimamente en las redes sociales se ha viralizado el hashtag #nightluxe, que presenta una nueva tendencia creada por los centennials: Night luxe aesthetic, un estilo de moda en donde se busca crear un ambiente lleno de lujo, brillo y elegancia.

Con este trend se busca crear looks perfectos para la vida nocturna, ropa elegante, looks total black, joyas, copas de champagne o martinis, luces y brillos, hoteles o restaurantes, vistas de la ciudad. Algo característico de esta tendencia es el estilo fotográfico de baja exposición con un ligero desenfoque de la cámara que da como resultado un estilo muy dark and moody.

Arturo Domínguez y Joseph Jiménez. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Inspirado en este tema, se organizó un evento nocturno en un venue de la colonia Roma para presentar las propuestas para la próxima temporada de marcas internacionales, que hoy en día se posicionan como las favoritas y que en las pasarelas más importantes las hemos visto.

“La idea es retomar las tendencias globales para tráelas a los mexicanos que aman vestir bien pero con un toque sofisticado y lleno de estilo”, dijo Arturo Domínguez, representante de Diseños Labor a Círculos.

Contó que también buscan romper con los tabúes de que los trajes son solo para las personas maduras, “creo que hoy en día, cada vez más jóvenes incluyen esta prenda en su armario y la idea es esa, que se atrevan a usarlos de una forma diferente y que representen sus personalidad a través de su forma de vestir”, explicó.

Gerardo Morena. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Así se llevarán los trajes en la temporada otoño-invierno

Libera tu masculinidad

Mantener la elegancia masculina evocando un espíritu de libertad es la apuesta de Náutica con prendas de sastrería como un pantalón de vestir, un blazer o un traje completo, que resultan ser la opción para crear un Night Luxe Aesthetic look complementando con algunos elementos de joyería.

Héctor Murrieta y Sergio Herrera. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Para un look más casual

Para el otoño-invierno Calvin Klein lanza su colección Infinite Black, donde el protagonista es un total black look, además de tener un fit slim, ideal para darle un toque juvenil y elegante que podrás complementar con una buena selección de zapatos formales.

Liz Duck. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Prendas cómoda sin perder estilo

Hoy en día, los hombres se preocupan por no perder el estilo sin sacrificar su comodidad, ante esto, Daniel Hechter presenta un gran variedad de trajes confeccionados con una construcción sencilla y cómoda, ideal para las noches largas de fiesta en donde la comodidad es primordial, además que algunos de sus pantalones cuentan con resorte y jareta para hacerlos aún más comfy.

Mezcla de colores y texturas. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Siluetas modernas y sofisticadas con acabados de lujo

Una característica de la exclusiva firma Michael Kors es presentar una propuesta de prendas con siluetas modernas y sofisticadas con acabados de lujo. Se centra en crear prendas básicas pero de lujo. Sus siluetas para sastrería masculina, cuentan con estructuras impecables sin sacrificar diseño y confort y es reconocida con una visión vanguardista y tan icónica como moderna, ideal para este trend.

Estilo clásico con toque chic. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Estilo clásico

Con un corte más sofisticado y texturas tradicionales y modernas en los tejidos que van desde el clásico príncipe de gales hasta la línea de gis, lo que le dará ese boost necesario para resaltar sobre todos los demás, es lo que propone Lauren Ralph Lauren.