Trajes de baño sustentables, luce sexy y cuida al planeta

Estamos a pocos días de que dé inicio la temporada más calurosa del año, que este 2022 viene cargada de moda y con novedosas propuestas en diseño de trajes de baño.

No importa si no tienes planeado visitar las paradisíacas playas mexicanas, un bonito traje de baño será fundamental en tus looks, pues gracias a su versatilidad y a la evolución de su diseño, se han transformado en prendas que se pueden usar en el día a día.

Moda Diseños para una sexy primavera

Así es como la propuesta de la firma eco-friendly mexicana Diosa Mar, que presenta su nueva colección Gaia, en honor a la Madre Tierra, la cual está hecha de materiales reciclados del desecho marítimo.

“La filosofía de Diosa Mar es empoderar a las mujeres y ayudarlas a conectarse y abrazar a su diosa interior a través de nuestros diseños. Nos enfocamos en encontrar los mejores recursos y empleados locales, razón por la cual lo hecho en México, es una parte esencial de nuestra marca”, explicó Tatiana Rodríguez, fundadora de la firma a Círculos.

Trajes de baño a una línea más compleja que incluye prendas de vestir con tintes sastre para un clima de playa / Cortesía | Diosa mar

Esta colección es una de las más importantes para la marca, ya que representa la expansión de trajes de baño a una línea más compleja que incluye prendas de vestir con tintes sastre para un clima de playa, así como la gama completa de accesorios con procesos conscientemente ecológicos, y que apoyan a artesanos de diferentes partes de nuestro país.

“Además de que el nombre está inspirado en la mitología griega, el objetivo es transmitir la fuerza e importancia de la sustentabilidad, por eso las prendas están hechas con plástico reciclado y textiles naturales”, añadió.

Textura de la tela sustentable y más suaves / Cortesía | Diosa mar

Tatiana y su equipo trabajan actualmente con pieles veganas como la de nopal, para la creación de sombreros y cinturones; asimismo, han implementado procesos con artesanos de Taxco para el desarrollo de joyería como cinturones metálicos, aretes, y anillos.

“La verdad es que la textura de la tela sustentable se siente como las tradicionales, y puedo decir que hasta más suaves”, comentó.

Traje de baño / Cortesía | Diosa mar

Entre sus propuestas destacan los estilos one piece (una pieza), y que son ideales para la diversidad de cuerpos, así como estampados originales. Además, cuentan con sastres In-House, es decir, un servicio personalizado para ofrecer a sus clientes una experiencia única.

“La idea es que si en algún momento llega una persona que necesita ajustes en el traje de baño, se le puedan hacer”.

Para Tatiana, quien creció en Yelapa, un pueblo en la costa cerca de Puerto Vallarta, los trajes de baño siempre han sido una pieza importante en su armario y fue lo que la motivó a emprender en esta industria, después de que se tituló en psicología. Fundó la firma en 2016 y a pesar de que es una firma joven, ya se ha presentado en Miami Swim Week 2016 y 2017.

Combina con jeans, faldas, creo que esa es la nueva tendencia, revolucionar a la industria / Cortesía | Diosa mar

“Es algo que siempre había querido, los trajes de baño me encantan y mi objetivo al crear Diosa Mar, es despertar la diosa de todas las mujeres que llevan dentro, que se sientan divinas saliendo del mar, seguras de sí mismas y expresar su parte más autentica”, contó.

Estos trajes de baño, además de ser confeccionados con telas sustentables, son versátiles. “La idea es hacer piezas que puedas usar siempre, no necesariamente cuando tengas vacaciones, un traje de baño ya puede ser un bodie, que se combina con jeans, faldas, creo que esa es la nueva tendencia, revolucionar a la industria”.

Para elegir un traje de baño, la experta recomendó, “lo importante es que te guste, que te sientas cómoda usándolo y que puedas combinar con otros accesorios”, concluyó.