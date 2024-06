Un vestido de novia es como un poema y los poemas nunca pasarán de moda: Alana Savoir

“Crear magia para el día de su boda es lo que lleva a una novia a elegir el vestido correcto”, así lo afirma la diseñadora Alana Savoir en entrevista exclusiva en digital, desde Saint-Tropez, en la Costa Azul de Francia.

Detrás de ella se oculta el sol dejando su reflejo sobre el mar Mediterráneo en un atardecer único, que al igual que sus diseños, dice, permanecen en la mente y en la vida de las personas por siempre.

“El objetivo principal de mis creaciones es asombrar a la persona que las porta. Entre más te acercas a la prenda más exquisita es, es portar arte, algo único, de mucha calidad, es portar algo que nunca hayas visto y que nunca olvides”.

Diseño inspirado en el estilo art decó / Foto: Cortesía Alana Savoir

La creativa franco-mexicana se especializa en alta costura de vestidos de novia, cuya confección surge de sus recorridos por el mundo, de estar en contacto con los colores de la naturaleza y con la estética de los detalles que descubre en cada región que son los que enriquecen día a día su poder de asombro.

“Viajo mucho para conseguir materiales y las mujeres de mi taller hacen magia con ellos. Siempre busco algo que me sorprenda para lograr sorprender también a la persona que vaya a comprar el vestido”, dice Alana, quien describe los puntos clave que debe tomar en cuenta una novia antes de elegir el vestido ideal.

Elegancia y arte en la confección / Foto: Cortesía Alana Savoir

“Lo primero que pregunto a las novias es, ¿cuál es el ambiente que quieren crear para ese día, no todas eligen el mismo ambiente, por lo que tiene que estar ad hoc con el concepto a crear, si es una boda en un jardín, si es de día o de noche, cómo será la decoración del espacio, para entonces definir si vamos a incluir encajes, bordados y otros elementos que hagan lucir a la novia en el entorno y no fuera del lugar que le rodea.

“Si es algo espectacular, no puede llegar con un vestido sencillo, tiene que ser un vestido que desde que ella entra, diga este es mi espacio, esta soy yo y esta es la magia que estoy creando”.

A lo largo de más de una década como diseñadora, Savoir ha enfrentado diferentes retos en cuestión de gustos y necesidades de sus clientas.

Cristales de la República Checa / Foto: Cortesía Alana Savoir

“Después de saber cómo será el concepto, tenemos que conocer cuáles son los gustos de la novia, tal vez no quiera cierto tipo de transparencias, o no le gustan los encajes, a la mejor le gustan las flores pero no quiere que estas estén incrustadas con cristales, o a la mejor quiere un estilo campirano o quiere un vestido bordado pero sobrio. Puede pedir una cauda de tres metros de largo porque quiere llegar a caballo.

“Y me ha pasado, en un castillo en Budapest, la novia llegó a caballo con el vestido bordado. El enfoque es la magia que ellas quieran crean porque este elemento es lo que las lleva a buscar el vestido que en realidad les gusta, son particularidades de gusto y de cuerpo”.

Actualmente, Alana presenta su nueva colección de vestidos de novia que lleva por título “Cristales”, en la cual reinterpreta los estilos clásicos de épocas pasadas para adaptarlos a nuestra modernidad. La línea será presentada en la próxima edición de Querétaro Fashion Week que se llevará a cabo en hotel Pueblo Bonito del 19 al 21 de junio.

Los vestidos proyectan la experiencias de la diseñadora al rededor del mundo / Foto: Cortesía Alana Savoir

“Esta colección es de las más exquisitas que he hecho en mi trayectoria. Está inspirada en el art decó y lleva bordados exquisitos de esta época pero llevados a una nuestra modernidad, es para chavas y hasta para mujeres que se casan por tercera vez, es para un mujer muy segura de sí misma y muy fina, porque para usar este tipo de vestidos debes saber que nunca pasarás desapercibida.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Es una colección de estilo art decó confeccionada con bordados en líneas y formas geométricas; “es elegante con acentos de la época de finales de los años 20 y principios de los 30. Las telas van rebordadas en chaquira traída de la República Checa, la mayoría de los bordados son lineales y geométricos, los cuales están suavizados por las telas que los acompañan. Hay vestidos rebordados pero con silueta pegada al cuerpo muy femenina, hay algunos que son rebordados y llevan un tul corte princesa. Hay tules y sedas, la textura de estas telas está realzada por el bordado, que a su vez, realza la silueta de la persona”.

Dentro sus convicciones y responsabilidades como diseñadora, está el lograr adaptar el diseño al cuerpo y talla de la mujer, con lo que también logra crear el vestido de sus sueños.

“La idea de sofisticación que vemos en las revistas o en las alfombras rojas de Hollywood, donde siempre vemos la figura femenina estilizada, esa silueta alargada con poco seno, poca pompa, es a lo que yo llamo escenario fabricado.

Los diseños se adaptan a la silueta de cualquier tipo de cuerpo / Foto: Cortesía Alana Savoir

“Es cierto que hay veces que se pueden presentar vertientes interesante donde uno como diseñador tiene que trabajar más con los cuerpos, pero el gusto del mundo se está inclinando hacia la mujer de cuerpos reales; como es el caso de la cantante española Rosalía, a quien no le importa enseñar sin necesidad de mostrar un cuerpo delgado o escultural. Otro caso es la cantante Beyoncé, o Shakira, yo los vestidos los hago pensando en esto también, que se vean como mujeres no como tablas”.

Habla de la forma en que es necesario romper con los estereotipos. “Si me preguntas por qué todos los diseñadores se basan en modelos delgadas en sus campañas, es porque la tela puede lucir más en ese tipo de cuerpos, pero eso no significa que todos los diseñadores pensemos igual, nos hemos topado con mujeres muy ricas que no les molesta si son chaparritas, o el brazo gordito, ellas se quieren sentirse felices, por lo que siempre nos ajustamos a sus deseos y necesidades, además resaltamos la parte del cuerpo que más quieren lucir”.

La diseñadora dice que en su trabajo se refleja de una forma particular la esencia de las dos culturas (mexicana y francesa), con las que nació.

Los materiales van desde el tul, hasta la seda / Foto: Cortesía Alana Savoir

“México es un país elegante, de mujeres que sí se arreglan, en Francia las chicas son elegantes pero más sencillas. Hubo una época donde el hombre era el que siempre lucía elegante, en la corte, durante la época de Luis XlV, las mujeres comenzaron a brillar, y demostraron que la mujer francesa no necesariamente tiene que usar tanto para verse bien. No arreglarse tanto es parte de su esencia.

“A mí me inspira esa parte mexicana de la fiesta, de las bodas increíbles donde ellas son una joya y son el centro de atención, no es que utilice motivos mexicanos en mis diseños, sin embargo el amor por la mujer mexicana es lo que me motiva para crear mis colecciones donde mis orígenes forman parte de la confección”.

La silueta femenina mexicana

En el contexto generacional y cultural de un país como México, Alana está consciente de que existe un tipo de silueta femenina resaltada por la voluptuosidad.

“Hay chavas que a veces llegan y piden un vestido tipo sirena cuando tienen una gran cadera y no les queda o no va con si silueta, entonces es nuestro trabajo como casa de diseño buscar que ella pueda utilizar ese corte y se vea muy bien.

Hay que recodar que somos seres humanos, y que no todas las mujeres deben lucir como las de las portadas de las revistas”.

Se adaptan a la personalidad de quien los porta / Foto: Cortesía Alana Savoir

Confiesa que se mantiene al margen de las tendencias, creando lo que surge de su propia identidad y estilo de vida.

“Una de las cosas que te hace ser diseñador de moda, es que estás al filo de las tendencias sin ni siquiera darte cuenta, hace mucho me sucedía cuando no hacía sólo alta costura, desde muy chica dejé de poner atención a las cosas. Y lo que hago son piezas pensadas en el momento que están viviendo las mujeres. Mis vestidos son de ensueño sabiendo que soy una mujer de mundo que viajo, que conozco, que soy mujer, y lo que yo diseño va a estar en tendencia.

Su próxima colección estará inspirada en las flores y en el verano, estará compuesta por transparencias, “para mí cada diseño de vestido es un poema. Los poemas nunca pasan de moda, sobre todo pensando ser la mujer más glamurosa que si lo ve tu amiga o quien sea, se vuelve loca”.