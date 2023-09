Víctimas de la moda y de la delincuencia, estos son los casos más famosos

El diseñador de la marca Balmain, Olivier Rousteing, dijo en su cuenta de Instagram que le robaron más de 50 piezas de su colección, diez días antes de su desfile previsto durante la Semana de la Moda de París.

"Nuestro conductor nos llamó para decirnos que fue asaltado por un grupo de personas. Nos robaron más de 50 prendas", denunció el diseñador de 38 años, en un mensaje publicado en la noche del sábado.

El chófer salió "sano y salvo" del incidente que ocurrió mientras transportaba la ropa del aeropuerto hasta la sede de Balmain.

"Mi equipo y yo trabajamos muy duro. Trabajaremos aún más duro, día y noche, junto con nuestros proveedores, pero esto es una falta de respeto. Quería compartir esto con ustedes como un recordatorio de que nunca hay que dar nada por sentado", afirmó el diseñador.

Fueron 50 piezas de su colección / AFP

Balmain tiene agendado su desfile de moda femenina durante la Semana de la Moda de París el 27 de septiembre.

Robos que han hecho historia en el mundo de la moda

Como bien sabemos, los amantes de lo ajeno siempre están al tanto de cualquier oportunidad que se les presente para poder actuar y tener en sus manos algún botín cuantioso. Y el mundo del glamour resulta un paraíso terrenal pero ellos.

Varios acontecimientos desagradables son los que han vivido destacados personajes famosos, como Kim Kardashian, quien en 2016, justo unas semanas antes de la Semana de la Moda de París, sufrió un robo con secuestro en el interior del hotel Pourtalès en la Rue Tronchet, donde Kim había alquilado un apartamento para ella, parte de su familia y su personal de seguridad.

Fue a las 3 am cuando un grupo de delincuentes disfrazados de policías a mano armada, accedieron al hall del hotel para atar a los guardias para después dirigirse a la habitación de Kardashian.

Kim Kardashian / AFP

“Estaba en la cama cuando me despertaron unos pasos acelerados por la escalera que daba acceso a mi habitación, en seguida supe que venían a por mí”, dijo en entrevista para David Letterman del programa “My next guest needs no introduction”.

Entre lágrimas recordó cómo unas personas vestidas de policías la maniataron con esposas y la amordazaron y le taparon los ojos con cinta adhesivas.

“Yo no sabía quién era la víctima, pero sí sabía que estábamos detrás de un suculento anillo con un diamante poco usual, muy valioso y ¡sin vigilancia alguna!”, relata Yunice Abbas, uno de los ladrones en su libro escrito en prisión: “Yo secuestré a Kim Kardashian”.

Y es que la mayor parte del público sabe que a través de sus redes sociales la modelo y empresaria estadounidense, siempre presume parte de su vida personal incluyendo sus excéntricas piezas de joyería.

Kim había coleccionado cuatro anillos de compromiso de sus tres matrimonios. Uno de estos, es un diamante de forma rectangular talla esmeralda de 20 quilates. Este fue el segundo que le regaló su marido Kanye West. Consta de dos piezas que rondaban los 2 millones de euros cada una y fueron diseñadas por él en colaboración con la diseñadora Lorraine Schwartz. En total fueron 17 personas arrestadas por la policía.

Actualmente la fortuna de Kim Kardashian rebasa los 1.8 mil millones de dólares entre joyas preciosas, ropa y propiedades.

Daphne Kluger y sus diamantes

La actriz Daphne Kluger nunca imaginó ser la inspiración de un filme en el que ella fuera la protagonista solo que interpretada por la homóloga Anne Hathaway, se trata de “Ocean's 8” cuya trama se basa en uno de los robos del siglo, un collar de diamantes valuado en varios millones de dólares que Kluger portó en la gala del MET, y que fue robado por un grupo de mujeres quienes planearon el gran golpe en una de las galas más importantes celebradas en Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ocean’s 8 (@oceans8movie)

Como estos han sido varios los casos en los que estrellas de Hollywood y otros personajes no han estado exentos del crimen como Victoria Beckham, a quien le fue robado un cargamento de vestidos en 2009 que ya estaba listo para enviar a un prestigioso almacén de Nueva York.

Otra víctima fue Lupita Nyong'o a quien después de la entrega de los Oscar en 2015 le robaron un vestido cubierto en perlas y valuado en casi 150 mil dólares. La actriz reportó que la creación de Calvin Klein que había lucido la noche anterior desapareció en la habitación de su hotel.