Nicole Domit invita a descubrir la forma de vencer la adversidad en su nuevo libro

Aceptar nuestra realidad, abrazar nuestros problemas para descubrir de dónde provienen y encontrar la solución, es uno de los temas centrales del nuevo libro de la diseñadora y canalizadora de ángeles Nicole Domit, en el que presenta las herramientas con las que logró vencer la adversidad.

“Descubre tu luz”, es el título de esta obra que su autora describe como una guía profunda y accesible para liberarnos de las expectativas ajenas y descubrir nuestra verdadera esencia, con reflexiones y ejercicios prácticos.

Nicole Domit y Claudia Lizaldi en la presentación del libro en Casa Lamm / JDS

“El libro te invita a: tomarte una pausa para cuestionar cómo vives actualmente y cómo deseas vivir realmente, identificar y superar las creencias limitantes que te impiden alcanzar tus metas, redefinir tu perspectiva y encontrar tu camino auténtico en la vida, reconocerte como un individuo valioso con aportes significativos al mundo, además de sintonizar con tu esencia y energía”, dice Domit, en entrevista exclusiva.

Una desagradable experiencia personal, fue la que llevó a la diseñadora mexicana a caer en una profunda depresión, y a buscar la salida a través de un proceso que no tuvo que ver con la medicina.

“Todo mundo piensa que vivo en mundo rosita, por lo que hago, por mi relación con los ángeles, etc… pero no es así, parte esencial de los seres humanos es tener muchas altas y bajas, este libro es una fusión de muchas herramientas e historias que te van llevando de la mano para alinearte y abrazar todo lo que eres en las buenas y en las no tan padres circunstancias; es importante saber quién eres realmente, es importante conocerte, y a veces no lo logramos, por eso escribí este libro para orientarte sobre esto y tomar la fuerza que necesitas”, explica Nicole.

Debes reflexionar sobre tu entorno / Foto Pixabay

Al tomarle seis años escribirlo, la autora puede decir que, “me acompañó en muchas de las etapas de mi vida, y en la de no saber qué hacer ante la incertidumbre. Hay muchas historias para que puedas relacionarlas contigo y sepas que la vida no es de color de rosa y que es normal.

“Cuando estás pasando por un proceso difícil, muchas veces no entiendes como dueño de tu vida, lo que está pasando. Yo viví una fuerte crisis, de esas cuando sientes que todo en tu vida se te cae, son esos momentos que sientes una nubecita arriba de ti, ese vacío en el que no tienes de dónde agarrarte, transformar ese vacío en un espacio lleno de posibilidades es lo que hace que cambie tu perspectiva y cómo lo vas viviendo, es lo que hace que cambie todo.

“Son herramientas que aprendí de mi papá y en el camino fui buscando en teorías en libros, investigando, consultando, y este es el resultado de todo este proceso y por eso sé que todo lo que está ahí, sí funciona”, dice la creativa.

La escritora agrega, que para encontrar la salida a cualquier conflicto, en primer término, no debes luchar contra él porque esto se convierte en un círculo vicioso interminable.

“Puedes ir abrazando el problema de diferentes formas, dependiendo de la situación en la que estás, pero lo más importante es mirar tu presente, porque por lo regular vivimos siempre ajenos a éste, gracias al celular y otras cosas que nos distraen de nuestra vida actual.

La experta sugiere mantener la mente en el presente / Foto Pixabay

“Estar presente con tu vida y vivir con conciencia, es básico, es el primer capítulo del libro; porque no puedes solucionar una problemática si no la conoces, si no la puedes ver. Lo más importante es saber dónde estás parado, qué es lo que te gusta, y lo que no, y de alguna u otra forma, darte cuenta que tú estás creando la situación en la que te encuentras a través de tus creencias, de tus palabras, entonces. Primero vas a decir, ‘¿cómo crees que yo voy a estar creando lo que me está pasando?’, pero a través de esto, podrás reconocer si estás en el papel de víctima, o te estás quejando todo el tiempo de muchas cosas, o no estás agradeciendo las cosas que suceden porque no las puedes ver”.

Afirma que cuando eres capaz de crear algo más de lo mismo y que no te gusta, también eres capaz de lograr lo contrario, o algo más divertido.

“Es cuando comienzas a abrazarte, es cuando estás presente contigo, por ejemplo, si es tu cuerpo en donde tienes algún problema, entonces te preguntas qué es lo que necesita mi cuerpo para estar bien, a la mejor más ejercicio, a la mejor más agua… y te verás al espejo y le dirás a tu cuerpo, gracias por todo lo que eres, lo que has dado… por tu existencia. Todo depende por lo que estés pasando, pero el primer paso es tener esa conciencia y no quedarte estancado o atrapado en la misma situación problemática para poder estar bien”.

No seas tóxico contigo mismo

Después, dice, existe el ‘positivismo tóxico’, que consiste en evitar decir ‘no debo estar triste, ni enojado ni frustrado’, “no puedes decir eso porque los humanos tenemos esa gama de emociones por algo, porque por eso vinimos a experimentar a esta vida; debes permitirte experimentar tus emociones, abrazarlas y vivirlas con la intención de atravesarlas, para vivir más pleno y feliz, si estoy abrazando esa problemática, con la intención de vivir más pleno, tienes que decirle al universo: lo que quiero es vivir en plenitud total.

“Tienes que atravesar los conflictos como parte de un proceso natural, no pelearte con ellos, no bloqueándolos, porque eso crea más de lo mismo, es abrazarte por completo, porque somos cuerpo, mente, emociones, energía y esencia, y cuando te abrazas por completo contigo como ese ser integral que eres, es cuando puedes crear algo más”.

Abraza tus conflictos / Foto Pixabay

Para la experta el entorno es muy importante, y está relacionado no sólo con el espacio en el que vivimos, sino con las personas más cercanas con las que compartimos nuestra vida al día a día.

“En libro hablo de tus cinco personas más cercanas, a éstas me refiero a quienes platicas tus ideas, tus problemas, son las vitaminas que te impulsan a ser mucho mejor persona, pero también aquellas que pueden ser un carga o un ancla que no te dejar avanzar en tu vida.

“El entorno también tiene que ver con las áreas que rodean tu cuerpo, tu espacio físico, el orden en el que vives, cómo tu casa refleja tu estado anímico, cuando cambias algo en tu casa para que se vea bien te cambia el estado de ánimo.

“Abre un libro que te funcione en vez de meterte a tu celular a ver contenido, en redes sociales hay cosas tanto muy buenas como muy malas, por eso debes usar el algoritmo a tu favor para encontrar esas cosas que te van a hacer sentir bien y aprender cosas positivas para mejorar tu vida.

“Cuando vives conectado contigo, también puedes conectar con esa parte de las redes de manera más empática. A veces el estrés lo hacemos nuestro, cuando no es así, éste viene del entorno en el que vivimos, somos seres mucho más sensibles de lo que pensamos, pero cuando estás conectado correctamente contigo mismo, y estás constantemente al tanto de lo que pasa en las redes sociales, puedes elegir de ellas lo que realmente es tuyo y lo que te funciona”.

Busca actividades que te hagan sentir bien / Foto Pixabay

Los ángeles marcaron un antes y un después en la vida de Nicole, por lo que sugiere realizar un acercamiento importante a ellos. “Aunque no los conozcas, ellos siempre están contigo. Yo los conocí en un momento de depresión muy fuerte en el que no quería ni salir de mi cama. De una época increíble, en la que me estaba yendo increíblemente bien, de vivir fuera de México, a después regresar y que no me gustara nada de lo que sucedía en mi vida, fue algo terrible.

“Pero en seis meses al descubrir a los ángeles, conocí la felicidad máxima. En el libro cuento la historia”.

El precio de “Descubre tu luz”, es 329 pesos y se encuentra disponible en las principales librerías de México y en digital.