Ponle el toque navideño a tu hogar y decora cada espacio con estas ideas

Santa Claus está a la vuelta de la esquina, y si eres de los que todavía no decoras tu hogar para recibirlo, no te preocupes, en Círculos te compartimos varias ideas para que el espíritu navideño invada cada uno de tus espacios.

Elige el árbol que se acople a tu espacio: Si tu casa es pequeña o tienes un departamento, conviene visualizar los puntos estratégicos para colocarlo y que no te robe espacio. Recuerda que no importan el tamaño, sino cómo lo decores. No te olvides de la serie de luces.

Contraste de color: Considera que si tus paredes son blancas, azules o tienen un tono pastel, lo ideal, es que contrasten tus esferas, y adornos al color natural que predomina en el ambiente. Algunas de las combinaciones que van muy bien a la hora de decorar son: Plata y oro; bronce, oro y turquesa; rojo, blanco y verde; blanco y negro.

Luces: Hay árboles que ya las traen integradas, pero series extra para ventanas o puertas no vendrían mal. Recuerda, no hay Navidad sin luces, así que primero coloca las luces, así sabrás cómo rellenar después.

Las luces serán tus aliadas. Foto: Pixabay

No olvides las guirnaldas: Las guirnaldas son un excepcional adorno para tu árbol de Navidad, ya que ocupan espacios menos frondosos. Son ideales también para hogares pequeños, lucirán muy vistosas.

Separa por tamaños: No solo es el color, es la forma visual, un consejo ideal para que luzcan los adornos es agruparlos por tamaño. Lo ideal es colocar primero los más grandes en zonas específicas y luego rellenar con los pequeños.

Estrella para el árbol: Es importante que elijas el adorno para la punta del árbol, unos elijen estrellas, otros coronas, hay incluso hasta ángeles. Recuerda, así como con las luces, no puede faltarle una corona al nuevo rey de tu hogar.

Crea un contraste de color para que todo tenga armonía. Foto: Pixabay

Nochebuenas: Las flores de nochebuena es el elemento de origen mexicano más extendido en el mundo para decorar hogares e incluso, ciudades enteras. Esta planta originaria de México fue adoptada a nivel mundial como elemento importante de la temporada, pues su floración coincide con el invierno, aunado a que el rojo y verde son los colores que asociamos con la Navidad.

Puedes encontrar diferentes variaciones en los pigmentos de las nochebuenas, que van de las blancas, rojas, rosas y pintas, además de encontrarlas en su versión artificial.