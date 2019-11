Príncipes Diana y Charles Philippe d' Orléans asisten a gala altruista de fundación AMA

La Fundación AMA logró reunir más de 125 mil dólares recaudados a través de una subasta silenciosa y una más en vivo que se llevaron a cabo en la gala AMA Ocean Ball 2019, Jewels of the sea celebrada recientemente en San José del Cabo, y cuyo monto se llevarán a cabo los programas para la conservación del Mar de Cortés.

La anfitriona del evento fue la artista de origen boliviano Sonia Falcone presidenta y fundadora de la Fundación AMA, quien dio la bienvenida a destacados personajes de la realeza y de talla internacional, como el Príncipe Charles y la Princesa Diana de Orleans, Duques de Anjou y Cadaval; además de lady Gabriella Windsor, sobrina de la Reina Isabel II de Gran Bretaña y la diseñadora Tamara Ralph que al igual que la extop model Christina Estrada, ex esposa y heredera del desaparecido millonario saudi Walid Juffali, son miembros activos de la fundación.

"Nos han donado de todo para la subasta, hemos tenido la bendición de que nos han apoyado mucho. La ganancias van para todos los proyectos que tenemos planeados en la fundación. En esta labor yo no decido sola, es una comitiva y hay un director de finanzas. Los objetivos son varios, que además del cuidado de los mares, está el programa para apoyar la educación y traer más artistas para hacer de San José una ciudad mágica. También pensamos llevar a cabo el Film Festival para el lado cultural", dijo Sonia Falcone en entrevista con el El Sol de México.

Previo al evento, Falcone convocó a sus invitados a ser testigos del nacimiento y liberación de más de 100 tortugas en playa La bocana, donde pudieron conocer más del compromiso de AMA con el medio ambiente.

"Los resultados de la fundación han sido muy importantes. Tenemos 45 lobos marinos que van a ser liberados y dos millones de tortugas que serán liberadas en 2020. Además tenemos 200 mil dólares por recaudar para el Centro Juvenil Comunitario, Ilumíname de integración social que estamos por abrir", explica Falcone.

En un recorrido por las instalaciones del nuevo centro que abrirá sus puertas en los próximos meses, pudimos descubrir la labor que se llevará a cabo por la readaptación a la sociedad de jóvenes, a través de diferentes programas y actividades que se realizarán gracias al apoyo de varias organizaciones en conjunto con AMA.

Sonia la artista

La naturaleza, los colores y la vida misma es lo que lleva a Sonia Falcone a crear su obra plástica, misma que ha sido apreciada por la alta sociedad a nivel internacional y por miembros de la realeza.

"Cabo es el destino donde yo vengo a recargar mi energía y mi inspiración, vengo a desenchufarme… navego en mi barco y me voy a la montaña, pero tengo una vida muy tranquila, hago ejercicio, como saludable y mantengo una constante preocupación por la naturaleza. Mi personalidad es muy sencilla, me gusta estar cerca de Dios, oro todas las mañanas a la cinco de la mañana y eso lo he conseguido aquí, Cabo es el lugar del mundo donde puedo estar cerca de Dios".

Su vida se desarrolla entre Londres, Bolivia y Baja California donde recientemente surgió lo más reciente de su obra plástica. "La naturaleza me inspira, es para mí un mecanismo de defensa. Últimamente he andado por los ríos donde encontré las raíces de Baja California, me apoderé de las pinturas rupestres las encontré en la naturaleza, ésta para mí es la segunda Biblia".

Escribir un libro es lo que le falta por hacer, el cual, dice, llevaría el título Vivir mi vida. Pero además de sus éxitos, el arte y su estilo de vida llenos de inspiración, surge la preocupación actual de su país. "Lo que pasa en Bolivia es estremecedor, hay mucho odio, mucho dolor, me encantaría que mi país volviera a tener democracia y libertad de expresión, estoy feliz de que el pueblo haya encontrado un líder cívico que lleve a exigir la democracia y espero que vuelva la paz a los ciudadanos".

Falcone envía un mensaje para las nuevas generaciones: "Que tomen conciencia y que hagan algo para hacer el cambio, que busquen la manera de poder ayudar y hacer la diferencia. Los animales marítimos tienen el derecho de vivir y tenemos que ayudarlos".