Biografía del príncipe Harry: quién es el escritor fantasma detrás del polémico libro Spare

La biografía del príncipe Harry "Spare" (En la sombra) ha desatado la polémica tras su publicación, siendo número 1 en ventas y dándole una buena sacudida a la realiza británica.

Las revelaciones del príncipe eran de esperarse, sin embargo, hay muchos detalles sobre los demás miembros de la familia real como su padre y su hermano William, que también los ha puesto bajo los reflectores.

Sin embargo, hay una mente maestra detrás de sus memorias, siendo uno de los escritores más reconocidos cuando de autobiografías se trata.

Su nombres es J. R. Moehringer y hoy te damos a conocer un poco sobre su trayectoria y por qué fue el elegido para escribir el libro del príncipe Harry.

El escritor fue ganador del premio Pulitzer de periodismo en 2000. | Foto: Twitter @JRMoehringer

¿Quién es J. R. Moehringer?

J. R. Moehringer es el escritor fantasma detrás de las memorias del príncipe Harry, estudió en Yale y trabajó en el New York Times.

Posteriormente, colaboró en Los Angeles Times durante 1994 y ganó el premio Pulitzer de periodismo en el 2000.

En 2005 escribió su novela autobiográfica, El bar de las grandes esperanzas (The Tender Bar), donde contó parte de su historia marcada por el abandono de su padre.

Años después, sería George Clooney quien llevará a la pantalla grande la adaptación de El bar de las grandes esperanzas, protagonizada por Ben Affleck y justo sería Clooney quien le habría presentado al principie Harry.

¿Por qué el príncipe Harry eligió a J. R. Moehringer?

Harry habría elegido a Moehringer al sentirse identificado con su historia pues en el caso del escritor, él quedó marcado por el abandono de su padre, mientras que la ausencia de la princesa Diana en la vida de Harry también lo marco de por vida tras su fallecimiento.

Además, el escritor se destaca por involucrarse de lleno en sus proyectos sin importar el tiempo que estos le lleven.

Por ejemplo, para el libro de Andre Agassi, “Open, Mi historia”, decidió mudarse durante a las Vegas, lugar donde radicaba el famoso tenista.

Incluso tras el éxito que tuvo con “Open” en 2014, los críticos lo calificaron como el patrón oro de las autobiografías noveladas.

Cabe destacar, que en el caso de las memorias del príncipe, la editorial Transworld Penguin Random House aseguró que la controvertida autobiografía se ha convertido en el libro de no ficción más vendido durante su primer día con más de 400 mil copias.