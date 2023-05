Decoran con flores de temporada la Abadía de Westminster previo a coronación de Carlos III

En la Abadía de Westminster, este sábado serán proclamados oficialmente reyes de Inglaterra Carlos III y Camilla. Para este acontecimiento que no ocurría desde hace 70 años, ya están listos todos los detalles, incluyendo la decoración del templo más antiguo de Londres.

Flores y follaje de temporada de todo el Reino Unido han sido montadas al interior, para recibir a los más de dos mil invitados. Dichas flores han sido proporcionadas por Flowers from the Farm, una asociación sin fines de lucro que defiende a los cultivadores artesanales de flores cortadas, con follaje de la Royal Horticultural Society (RHS) en el Altar Mayor.

Te recomendamos: ¿Cómo son las 3 coronas que usarán Carlos III y Camila?

Desde la isla de Skye hasta la costa de Cornwall, y desde las montañas de Snowdonia hasta Tobermore en Irlanda del Norte, más de 120 variedades de flores han sido cultivadas por más de 80 miembros de Flowers from the Farm en tierras de cultivo, parcelas y jardines de corte en los cuatro naciones del Reino Unido.

Entre el follaje de temporada también habrá flores de manzano silvestre, amelanchier, camelia, acer, avellano, rododendro y azalea. Foto: Cortesía royal.uk

Los arreglos, diseñados por Shane Connolly and Co, reflejarán el profundo afecto de sus majestades por el mundo natural y su pasión compartida por la jardinería, y mostrarán lo mejor de la campiña británica en primavera, inspirados en la riqueza de la Abadía de Westminster. Las flores y el follaje se arreglarán con técnicas sostenibles, sin el uso de plásticos de un solo uso o espuma floral.

La gran puerta del oeste

En la Gran Puerta Oeste de la Abadía, un par de topiarios altos de tejo se plantaron debajo de un prado de hierbas silvestres y prímulas, prímulas y violetas. Después de la coronación, los tejos serán replantados en el nuevo jardín topiario biodiverso en Sandringham, que estará abierto al público, como un recordatorio permanente de este histórico día.

We are honoured and excited to share the news that flowers & foliage from our five RHS gardens will adorn the High Altar at Westminster Abbey during the Coronation of The King and The Queen Consort. @Flowers_ft_Farm are also providing flowers for the historic event this Saturday pic.twitter.com/xwFGzw8hDu — The RHS (@The_RHS) May 5, 2023

La tumba del guerrero desconocido

Haciéndose eco del colorido prado británico de flores silvestres que se visualiza en las invitaciones de la coronación son las flores frescas de primavera que simbolizan el recuerdo y enmarcarán la Tumba del Guerrero Desconocido. Estos arreglos, incluyen ramitas de romero, laurel para la virtud, campanillas y nomeolvides para la constancia del amor, narcisos para la caballerosidad, prímulas, lilas para los recuerdos de la juventud y lirio de los valles y aurículas, que aparecieron en el ramo de bodas de los reyes en 2005.

El Altar Mayor

Entre el follaje de temporada también habrá flores de manzano silvestre, amelanchier, camelia, acer, avellano, rododendro y azalea junto con haya cortada de un antiguo grupo de árboles en RHS Bridgewater, que habría sido visitado por la reina Victoria.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ramas cortadas de arbustos en flor y árboles de los cinco jardines de la Royal Horticultural Society en las Islas Británicas adornarán el Altar Mayor, incluidas ramas del par de hayas Dawyck plantadas por la Reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo en RHS Wisley en 1978.