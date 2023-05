Momento incómodo: soldado colapsa en plena ceremonia para coronación de Carlos III (video) 

Durante un acto en el Castillo de Cardiff como parte de la coronación del rey Carlos III

se vivió un incómodo y preocupante momento, pues un soldado colapsó y cayó al suelo mientras sus compañeros realizaban la ceremonia.

Antes de la salva real ceremonial a cargo del 104 Regimiento de Artillería Real, mientras uno de los integrantes marchaba y se colocaba en formación, en la parte de atrás se vio cómo uno de ellos se desmayó.

En el video difundido por GB News se aprecia cómo ninguno de los soldados reacciona ni se detienen para auxiliarlo, pero después dos militares se acercaron para levantarlo y casi a rastras se lo llevaron para que recibiera atención médica.

A soldier fainted during Coronation proceedings at Cardiff Castle, ahead of a ceremonial royal gun salute carried out by the 104 Regiment Royal Artillery. pic.twitter.com/tnNJPbkGQ8 — GB News (@GBNEWS) May 6, 2023

Los desmayos por parte de quienes participan en eventos de la realeza son comunes. De acuerdo con Daily Mail, algunos soldados que iban a participar en la procesión de Carlos III también sufrieron desvanecimientos.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce las razones de estos casos, pero se podría atribuir a las fuertes temperaturas o al largo tiempo que los soldados permanecen parados sin realizar otros movimientos.