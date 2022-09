Disparan 96 salvas de cañón en honor a la vida de la reina Isabel II

Luego de que el Palacio de Buckingham confirmó el deceso de la reina Isabel II, este 8 de septiembre, se declaró un periodo de duelo nacional de diez días.

Durante este tiempo se realizará un protocolo para darle el último adiós a la que fuera la soberana más longeva del Reino Unido, además se incluirán una serie de homenajes y actos oficiales para honrar su vida a lo largo y ancho del país, así como en la Commonwealth.

Como el tradicional disparo de salvas de cañón, que se realizó a medio día (hora local Londres) de este viernes. Fueron 96, una por cada año de su vida, disparadas simultáneamente desde varios puntos emblemáticos del Reino Unido.

Gun salutes have taken place in all four nations of the United Kingdom and on board Royal Navy ships at sea, to pay respects to The Queen after 70 years of service to the country. pic.twitter.com/Ddm5Oo96E5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2022

En Londres, el Ejército disparó la andanada desde Hyde Park y la Torre de Londres, mientras que también hubo cañonazos desde los castillos de Edimburgo (Escocia) y Cardiff (Gales) y en otras ubicaciones como Belfast (Irlanda del Norte), Plymouth y Gibraltar.

Mientras que en la Abadía de Westminster, en la Catedral de San Pablo y en el Castillo de Windsor hubo un repique de campanas.