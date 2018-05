¿Dónde ver la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle?

Será el próximo sábado 19 de mayo cuando al fin tenga lugar la tan esperada boda del príncipe Harry y Meghan Markle, por lo que hoy te traemos toda la información para que sepas dónde podrás verla y el itinerario de la ceremonia.

Canales que transmitirán la boda real

*Canal Nacional

La ceremonia será transmitida en vivo por Imagen Televisión en el canal 103 de Sky.

Será a partir de las 05:00 horas, tiempo de México, cuando Mónica Noguera y Francisco Zea se encarguen de llevar cada detalle del que es considerado el evento más esperado del año.

A las 06:00 horas iniciará la ceremonia en la capilla, donde se espera la asistencia de personalidades como David y Victoria Beckham.

A las 07:00 horas concluye la ceremonia religiosa y la transmisión acompañará el carruaje de los recién casados por una ruta a través de la villa de Windsor hasta llegar al banquete nupcial organizado por la Reina Elizabeth.

A las 8:00 habrá una retransmisión de la boda completa pero si sigue siendo muy temprano para ti, no te preocupes que el domingo 20 de mayo podrás ver un resumen por este mismo canal a las 19:00 horas.

*Canales internacionales

-CBS

La ceremonia se llevará a cabo a las 12:00 pm hora local, (en México serán las 6:00 am) Como es de esperarse, la cobertura de CBS comenzará antes, con los preparativos y la llegada de los invitados.

Gracias al sitio de transmisión en vivo de CBS, llamado CBSN Live, podrás ver cada detalle al momento vía online. Sólo tienes que dar click aquí y disfrutar el evento.

-The Today Show (NBC)

Este programa también tendrá una cobertura en vivo desde las 4:30 am ET (6:30 am en México).

-BBC America

Esta cadena de televisión no se podía quedar atrás para la boda real. También ofrecerá una cobertura en vivo, la cual podrás seguir desde su sitio web o en sus canales de cable.

Realeza ¿Quiénes NO fueron invitados a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle?

Itinerario



La ceremonia dará comienzo a las doce hora local (6:00 a.m en México) y será oficiada conjuntamente por el deán de Windsor, el reverendo David Conner, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.

Jane Fellowes, hermana mayor de Lady Di, leerá un pasaje que servirá para "celebrar la memoria" de la fallecida madre del novio, según adelantó el palacio de Kensington.

También la madre de la protagonista de la serie canadiense "Suits", Doria Ragland, tendrá un papel especial en tan señalada fecha y acompañará a su hija en un recorrido en coche hasta la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres) donde tendrá lugar el enlace.



El encargado de llevar a Markle hasta el altar será su padre, Thomas Markle, tal y como confirmó la Casa Real.



Markle irá acompañada asimismo de un grupo de niños y niñas que desempeñarán la función de pajes y damas de honor, entre los que se espera se encuentren los hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, de 4 y 3 años.

Tras la ceremonia, que está previsto tenga una hora de duración, los novios recorrerán en carruaje lugares de la localidad de Windsor como Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road, Long Walk para volver, finalmente, al castillo.



La pareja no tendrá una, sino dos recepciones, para celebrar su unión, una para los invitados del festejo y otra para familiares y amigos más allegados.



Ésta última tendrá lugar a partir de las siete de la tarde (1:00 p.m. en México) en la Frogmore House -una casa de campo junto al castillo de Windsor- y en ella ejercerá como anfitrión el padre del novio, el príncipe Carlos.

Con información de EFE y Notimex