El príncipe Carlos desmiente comentario racista sobre el hijo de Meghan

Un portavoz del príncipe Carlos, heredero al trono británico, negó este lunes que fuera él el autor de un controvertido comentario sobre el color de piel de su nieto Archie, hijo de Enrique y Meghan.

La afirmación aparece en un libro del periodista estadounidense Christopher Andersen, que saldrá a la venta el 30 de noviembre, y fue recogida por el New York Post.

"Es una ficción y no merece más comentarios", afirmó un portavoz de Clarence House, la oficina del príncipe de Gales, de 73 años.





El libro Brothers and wives: In

private lives of William, Kate, Harry and Meghan (Hermanos y esposas: las vidas privadas de Guillermo, Catalina, Enrique y Meghan) relata una conversación entre el príncipe Carlos y su esposa Camila que habría tenido lugar según el autor el 27 de noviembre de 2017, horas después de que se anunciara el compromiso de su hijo menor con la exactriz estadounidense.

"Me pregunto cómo serán sus hijos", afirma que dijo Carlos, antes de que Camila replicara: "absolutamente preciosos, estoy segura".

"Quiero decir, ¿qué tez crees que tendrán sus hijos?", agregó el príncipe, afirma el libro citando a una "fuente bien informada".

En una explosiva entrevista con la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey en marzo, vista por unos 50 millones de personas en todo el mundo, el príncipe Enrique, hijo de Carlos, y su esposa mestiza Meghan, afirmaron que un miembro de la familia real, al que no nombraron, se había preocupado por el color de piel que tendría su hijo Archie, nacido en mayo de 2019.









En junio tuvieron una segunda hija, Lilibet

Meghan contó a Oprah Winfrey que se había informado a Enrique de la existencia de "preocupaciones y conversaciones... sobre lo oscura que sería su piel", en referencia su hijo.

La pareja dijo posteriormente que el autor no había sido ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, fallecido en abril.

Carlos se encuentra actualmente en Barbados, isla caribeña que se prepara para romper los lazos con la monarquía británica y convertirse en una república.