El príncipe Harry reaparece en público tras sacudir a la realeza británica

El príncipe Harry apareció sonriente y relajado el jueves en el Palacio de Buckingham en su primer acto público desde que él y su esposa Meghan sacudieron a la monarquía al renunciar a sus funciones como miembros de la familia real.

Vestido con traje azul oscuro y corbata gris, el duque de Sussex, de 35 años, presidió el sorteo de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2021, celebrado en el palacio real, en cuyos jardines conversó primero con un grupo de escolares invitados a jugar a ese deporte.

"Cuidado con el césped, sino tendré problemas", les dijo bromeando.

Roll on @RLWC2021! 🏉🏆👏



The Duke of Sussex is joined by Dame Katherine Grainger and @Jason15Robinson OBE as the #RLWC2021 groups are drawn live from the Throne Room of Buckingham Palace. pic.twitter.com/YMbko82qOR — The Royal Family (@RoyalFamily) 16 de enero de 2020

"El Duque se mostró muy interesado (...) se ha comprometido con el deporte y con este evento y esperamos verlo en el futuro", afirmó Jon Dutton, director ejecutivo de la Copa del Mundo de Rugby a 13.

"Me pareció muy honesto y realmente conmovido por las historias que escuchó" de representantes de los 21 países participantes, dijo al canal Sky News.

The @RLWC2021 will be the first time in tournament history that the men’s, women’s and wheelchair events are held simultaneously.



The Duke of Sussex and @adamhillscomedy talk about how Rugby League is ‘breaking down barriers’ in sports. pic.twitter.com/Q5QJZd1gV5 — The Royal Family (@RoyalFamily) 16 de enero de 2020 #RLWC2021 are proud to become the first global sporting tournament to launch a Mental Fitness Charter.



Find out what the initiative includes and what RFL Patron, HRH, The Duke of Sussex, has to say on the charter ⬇️ pic.twitter.com/2TlYJPNWyi — Rugby League World Cup 2021 (@RLWC2021) 16 de enero de 2020

Harry también bromeó durante el sorteo, en que su participación estaba prevista desde hace tiempo, pero no dijo ni palabra sobre la crisis real desatada por su decisión.

En una reunión familiar el lunes en la residencia real de Sandringham, en el este de Inglaterra, la reina Isabel, de 93 años, acordó con su hijo Carlos -heredero al trono- y los dos hijos de este -William y Harry- un "periodo de transición" para que el menor pueda pasar tiempo con su esposa Meghan en Canadá, abandonando su papel de primer plano en la realeza.

La duquesa de Sussex reapareció en público el martes en la ciudad canadiense de Vancouver, donde visitó el Downtown Eastside Women's Centre, una institución que ayuda a mujeres y niños en dificultades.