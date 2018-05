El príncipe Harry y Meghan Markle ya son marido y mujer

Nuevamente como un cuento de hadas se repite la historia en la realeza británica: un príncipe se casa con la plebeya. Esta vez los protagonistas son el príncipe Harry de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle, quienes fueron declarados hoy marido y mujer por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres.

Los novios intercambiaron los votos matrimoniales y los anillos ante una congregación de 600 personas, entre ellas miembros de la familia real británica y personalidades del mundo del espectáculo.

No te pierdas: Revive cada momento de la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle

El anillo de Markle ha sido diseñado con oro de Gales por la joyería Cleve & Company y Harry por su parte lleva una alianza de platino.

Sin embargo, la pareja decidió no invitar a jefes de Estado y de gobierno, y ni siquiera la primera ministra Theresa May fue invitada a la boda.









At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018

Tras la ceremonia, que duró aproximadamente una hora, sigue un paseo de los recién casados en carroza por Windsor, la localidad a una hora al oeste de Londres en la que se espera la llegada de unas 100.000 personas.

Al final del paseo, de una media hora, se cerrará el telón y empezará la parte privada de la boda, con un almuerzo ofrecido por la abuela del novio, la reina Isabel II, en el castillo de Windsor y una fiesta de noche en la mansión Frogmore, gentileza del padre del novio, el príncipe Carlos de Gales.









El poder del amor

El arzobispo de Canterbury casó a los ahora duques de Sussex después de que el primado de la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos, Michael Curry, pronunciara un apasionado discurso sobre el poder del amor para "ayudar y curar".

"Hay poder en el amor. El amor puede ayudar y curar cuando nada más puede hacerlo", dijo el reverendísimo afroamericano, antes de hacer reír a la congregación al afirmar que "dos jóvenes se enamoran y todos nos presentamos" en la capilla.

Karen Gibson and @TheKingdomChoir sing "Stand by me" from the West End of the Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/1T4i0SNOnV — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018





Markle llegó al templo en un antiguo Rolls-Royce Phantom IV, que la llevó desde el hotel Clividen, ubicado cerca de la ciudad de Windsor y donde pasó la noche con su madre, Doria Loyce Ragland.

Meghan entró sola en la capilla acompañada las damas de honor y pajes, entre ellos el príncipe George y la princesa Charlotte, hijos de los duques de Cambridge, hasta que el príncipe Carlos, heredero al trono, la tomó del brazo para conducirla hasta el altar.

The Archbishop of Canterbury joins the couple's right hands together and proclaims them husband and wife #RoyalWedding pic.twitter.com/KOVegcknHw — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018





El amor triunfa

Harry y Meghan abandonaron la capilla de San Jorge como duques de Sussex, tras contraer matrimonio.

A la salida del templo se escucharon los vítores de la multitud y se besaron ante los gritos de los allí congregados, antes de bajar por la escalinata siempre tomados de la mano.

La reina Isabel II concedió esta mañana el título de duque de Sussex a su nieto y, en consecuencia, Markle se ha convertido a su vez en duquesa al casarse con el príncipe, así como en "su alteza real".

#RoyalWedding



El beso más esperado... https://t.co/kNR3Iia4bq pic.twitter.com/XDNgSeiBVU — El Sol de México (@elsolde_mexico) 19 de mayo de 2018



La fiesta del pueblo

La boda del príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle se celebrará en todo el Reino Unido con fiestas en las calles o en los pubs, a las que los republicanos británicos replicarán con su congreso anual.



¿Dónde ver la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle?

El deán de Windsor, David Conner, oficiará la boda junto con el máximo responsable de la Iglesia anglicana en Estados Unidos, el obispo presidente Michael Bruce Curry, que pronunciará la homilía. Justin Welby, arzobispo de Canterbury, tomará los votos matrimoniales.

Los tres hermanos de la difunta princesa Diana, la madre de Enrique, asistirán a la boda. Su hermana Lady Jane Fellowes hará una lectura..



"Las decoraciones florales de la capilla de San Jorge estarán hechas con vegetales de origen local, muchos de los cuales provendrán de jardines y parques del dominio de la Corona y del gran parque de Windsor", tras la ceremonia, las flores serán distribuidas a organizaciones caritativas.

Así serán los arreglos florales en la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle

Varios pueblos y ciudades instalarán pantallas gigantes, sobre todo en Windsor, a lo largo del recorrido que harán en carroza los recién casados, para que las 100 mil personas que se espera que asistan al paseo no se pierdan detalle de la ceremonia.

La carroza elegida es la Ascot Landau, e irá escoltada por el Regimiento montado de caballería (Household Cavalry Mounted Regiment). Cuatro caballos grises, como es la tradición con la familia real británica, tirarán de la carroza.

Si hace mal tiempo, la carroza elegida será la 1830 Scottish, que tiene unas ventanas mayores y paneles transparentes en el techo.

Cientos de policías fuertemente armados inspeccionan cada rincón de la localidad, cuyo centro estaba cerrado al tráfico, ante la llegada prevista de 100 mil personas para asistir al gran día.

En el día D, las estaciones de tren estarán en máxima alerta, se inspeccionarán los vehículos y se registrará a los espectadores y no ser permitirá que los drones sobrevuelen el perímetro de la boda.

Además, hay barreras por todas partes para evitar un atentado con vehículo como los sufridos en Niza, Berlín o Barcelona.

De cuento de hadas: conoce las invitaciones para la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle

El alcohol y las bodas reales van de la mano, y esta vez más, porque el sábado se disputa la final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), entre el Manchester United y el Chelsea.





La recepción que ofrecerá Isabel II en el Salón San Jorge del castillo a la pareja y a los 600 invitados de la iglesia.

Luego, los recién casados y miembros de la familia real posarán para las fotos oficiales, que tomará Alexi Lubomirski.

Por la noche: el padre de Harry, el príncipe Carlos, organiza una fiesta privada para 200 amigos y familiares en la Mansión Frogmore.